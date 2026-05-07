Головна Світ Політика
search button user button menu button

Латвія скликає екстрене засідання Сейму через падіння російських дронів (відео)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Латвія скликає екстрене засідання Сейму через падіння російських дронів (відео)
Латвія заявила про порушення повітряного простору російськими дронами
фото з відкритих джерел

Латвія реагує на вторгнення безпілотників з території Росії

Сейм Латвії терміново скликає засідання Комісії з національної безпеки у зв'язку з порушенням повітряного простору країни іноземними безпілотниками, які залетіли з боку Росії у ніч на 7 травня. Один із апаратів упав на територію об'єкта критичної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LSM.

Засідання Комісії з національної безпеки Сейму призначено на 12:45. Ключовими темами стануть координація дій силових відомств та посилення захисту східного кордону.

Деталі інциденту

Близько 03:30 ранку мешканці прикордонних районів Латгалії отримали сповіщення про повітряну загрозу. За даними військових та поліції:

  • Удар по нафтобазі: Один із безпілотників упав на територію нафтобази у місті Резекне (філія ТОВ East-West Transit), пошкодивши чотири порожні резервуари. Відкритого горіння на момент прибуття рятувальників не було, проте проводилося охолодження ємностей.
  • Другий дрон: Місце падіння другого апарата наразі встановлюється; ймовірно, він упав у малозаселеній місцевості.

Реакція влади та заходи безпеки

Через інцидент у Резекне, Резекненському та Лудзенському краях на сьогодні скасовано заняття у школах та дитячих садках. Поліція розпочала кримінальне провадження. 

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що сили протиповітряної оборони та винищувачі приведені у стан підвищеної готовності. Він також припустив, що дрони могли бути частиною українських операцій проти цілей у РФ, але ця версія потребує ретельного підтвердження.

«Главком» писав, що сьогодні вранці, 7 травня, збройні сили Латвії зафіксували перетин кордону кількох безпілотників з боку Росії. За попередніми даними, два дрони впали у Латгалії. Один із об'єктів, імовірно, влучив у нафтобазу в місті Резекне.

На місці події в Резекне було зафіксовано задимлення. Поліція та пожежники, які прибули на виклик, виявили уламки дрону. Відкрито кримінальне провадження. Місце падіння другого безпілотника наразі не ідентифіковано.

Читайте також:

Теги: Латвія дрон безпілотник росія війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін провів зустріч із главою Чечні Рамзаном Кадировим
Путін повідомив, скільки чеченців воює проти України
29 квiтня, 22:57
Росіяни атакували Кривий Ріг: є загиблий та поранені
Росіяни атакували Кривий Ріг: є загиблий та поранені
28 квiтня, 09:25
CNN: Військові витрати в Європі та Азії різко зросли
CNN: Військові витрати в Європі та Азії різко зросли
28 квiтня, 01:59
CNN: Росія посилює репресії та відроджує радянські методи контролю
CNN: Росія посилює репресії та відроджує радянські методи контролю
27 квiтня, 04:58
У Брюсселі назвали вигадками закиди Росії
Росія звинуватила країни Балтії та Фінляндію в агресії: реакція Євросоюзу не забарилася
17 квiтня, 17:32
Українські безпілотники працювали у небі над окупованим Донецьком
Донецьк як на долоні: українські дронарі показали, як нині виглядає «Донбас Арена» (відео)
16 квiтня, 15:19
На окупованих територіях мобілізують студентів: як працює механізм примусового призову
На окупованих територіях мобілізують студентів: як працює механізм примусового призову
11 квiтня, 07:59
Центр фіксує нову хвилю поширення ШІ-фейків
Ворог поширює чергові фейки про українських воїнів з «особливостями розвитку»: подробиці
9 квiтня, 08:25
Неля Штепа майже два роки не відвідує судові засідання
Ексмера Слов’янська Нелю Штепу оголошено у розшук
9 квiтня, 07:30

Політика

Експрезидент Франції Ніколя Саркозі достроково вийшов на волю
Експрезидент Франції Ніколя Саркозі достроково вийшов на волю
Латвія скликає екстрене засідання Сейму через падіння російських дронів (відео)
Латвія скликає екстрене засідання Сейму через падіння російських дронів (відео)
Біля Ормузької протоки застрягли понад тисячу суден
Біля Ормузької протоки застрягли понад тисячу суден
Євродепутат вербує колег для поїздки до Росії на форум Путіна – Politico
Євродепутат вербує колег для поїздки до Росії на форум Путіна – Politico
Нова Зеландія запровадила новий пакет санкцій проти Росії
Нова Зеландія запровадила новий пакет санкцій проти Росії
Палець на спусковому гачку: 50 тис. військових США чекають наказу для атаки на Іран – NYT
Палець на спусковому гачку: 50 тис. військових США чекають наказу для атаки на Іран – NYT

Новини

Росія вже розпочала весняно-літній наступ: Сили оборони пояснили, чи варто чекати на нове загострення
Сьогодні, 11:05
Російські дрони порушили простір Латвії: один впав біля нафтобази
Сьогодні, 08:29
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:15
Уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для більшості жінок-посадовиць
Вчора, 20:01
Прокуратура Молдови оскаржила рішення суду щодо олігарха-втікача Плахотнюка
Вчора, 17:07
Країни ЄС видали росіянам сотні тисяч віз попри війну: ЗМІ назвали лідерів
Вчора, 16:41

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua