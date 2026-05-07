Латвія скликає екстрене засідання Сейму через падіння російських дронів (відео)

Латвія реагує на вторгнення безпілотників з території Росії

Сейм Латвії терміново скликає засідання Комісії з національної безпеки у зв'язку з порушенням повітряного простору країни іноземними безпілотниками, які залетіли з боку Росії у ніч на 7 травня. Один із апаратів упав на територію об'єкта критичної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LSM.

Засідання Комісії з національної безпеки Сейму призначено на 12:45. Ключовими темами стануть координація дій силових відомств та посилення захисту східного кордону.

Деталі інциденту

Близько 03:30 ранку мешканці прикордонних районів Латгалії отримали сповіщення про повітряну загрозу. За даними військових та поліції:

Місце падіння другого апарата наразі встановлюється; ймовірно, він упав у малозаселеній місцевості.

Реакція влади та заходи безпеки

Через інцидент у Резекне, Резекненському та Лудзенському краях на сьогодні скасовано заняття у школах та дитячих садках. Поліція розпочала кримінальне провадження.

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що сили протиповітряної оборони та винищувачі приведені у стан підвищеної готовності. Він також припустив, що дрони могли бути частиною українських операцій проти цілей у РФ, але ця версія потребує ретельного підтвердження.

На місці події в Резекне було зафіксовано задимлення. Поліція та пожежники, які прибули на виклик, виявили уламки дрону. Відкрито кримінальне провадження. Місце падіння другого безпілотника наразі не ідентифіковано.