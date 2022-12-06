Росіяни влаштували істерику через приїзд Зеленського на Донбас

Президент у Слов'янську записав вітання для ЗСУ

У російських соцмережах обговорюють президента України

Жителі РФ почали істерити у соцмережах через новину про приїзд президента України на Донбас. Росіяни у своїх пабліках не можуть повірити у відважність Володимира Зеленського та пишуть гнівні коментарі.

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Деякі росіяни навіть думають, що відеозвернення очільника України із міста Слов'янськ – це фотошоп.

Приїзд Зеленського на Донбас викликав істерику і серед російських журналістів. Так, військовий кореспондент «Комсомольської правди» Дмитро Стешин каже, що цей візит нібито роздратував жителів Донбасу.

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«Хотілося б отримати пояснення: чому Зеленський спокійно розгулює Донбасом, а не купається в смолі з генералом Дудаєвим?», – обурився Стешин.

Нагадаємо, глава держави Володимир Зеленський сьогодні, 6 грудня, приїхав на Донбас, де зараз точаться найзапекліші бої. Він записав відеопривітання українським захисникам із міста Слов'янськ.

До того ж Зеленський на Донбасі вручив захисникам державні нагороди.

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Як відомо, 6 грудня відзначаємо День Збройних сил України. Цьогоріч свято актуальне як ніколи, адже українські воїни щодня захищають нашу землю від російських окупантів.

Триває 286 доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують збройну агресію проти нашої держави, не припиняють завдавати удари по об’єктах цивільної інфраструктури. На Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог продовжує вести наступ, активно застосовувати авіацію для підтримки дій своїх наземних угруповань.