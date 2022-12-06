Зеленський приїхав у Слов'янськ (відео)  

Глава держави в День ЗСу прибув на передову

Президент на Донбасі записав вітання для ЗСУ

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 6 грудня приїхав на Донбас, де зараз точаться найзапекліші бої. Він записав відеопривітання українським захисникам із міста Слов'янськ. Про це повідомляється у Telegram-каналі глави держави.

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У своєму відозверненні він попросив вшанувати хвилиною мовчання полеглих захисників.

«Дорогі захисники, ви бороните рідну землю, щодня і завжди ми будемо пам'ятати про вам подвиг. Ми будемо допомагати вашій роботі, вклонятися вашій силі. Традиційно я зустрічаю цей день на передовій з бійцями», – сказав Зеленський.

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Глава держави наголосив, є те, що лишається незмінним, сталим, сталевим – відвага, витримка, воля українських сил, а з ними й наша свобода.

«Ваша незламність, а отже наша незалежність. Ваша звитяга і наша подяка за це. Ваша мужність і наша гордість за це, ми пишаємось нашими Сухопутними військами, нашими Повітряними силами, пишаємось Військово морськими силами, пишаємось нашими Силами спеціальних операцій, пишаємось нашою воєнною розвідкою, пишаємось нашими Десантно-штурмовими військами, пишаємось всім, пишаємось Збройними Силами України», – сказав президент.

Глава держави акцентував, сьогодні не просто День Збройних сил України, а й рік ЗСУ.

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Зеленський додав, що хтось називав себе «другою армією світу», а тепер усі бачать, у кого насправді в цьому рейтингу перше місце, та підкреслив, що шлях до вільної України лежить через вільні Донецьк, Луганськ і Крим.

Раніше президент України Володимир Зеленський сьогодні, 6 грудня, коли в Україні відзначають День Збройних Сил, опублікував зворушливі відеокадри українських воїнів. Глава держави наголосив, що наші Збройні Сили захищають рідну землю, а це дає найсильнішу мотивацію з можливих.

Нагадаємо, також Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний 6 грудня привітав українську армію із Днем Збройних сил України. Він розповів, що найперші думки, які навідують його цього дня – передусім про полеглих побратимів і посестер та про їхні сімʼї.

Як відомо, 6 грудня відзначаємо День Збройних сил України. Цьогоріч свято актуальне як ніколи, адже українські воїни щодня захищають нашу землю від російських окупантів.

А тим часом триває 286 доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують збройну агресію проти нашої держави, не припиняють завдавати удари по об’єктах цивільної інфраструктури. Намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, здійснюють інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій на тимчасово захоплених та окупованих територіях України. На Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог продовжує вести наступ, активно застосовувати авіацію для підтримки дій своїх наземних угруповань.