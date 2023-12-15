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Окупанти штурмують Авдіївку і Мар'їнку: яка ситуація в найгарячіших точках

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Окупанти штурмують Авдіївку і Мар'їнку: яка ситуація в найгарячіших точках
Протягом доби відбулося 82 бойові зіткнення
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація з фронту станом на 18:00 15 грудня

Триває 660-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулося 82 бойові зіткнення. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Ворожі удари по Україні

Протягом доби ворог завдав два ракетні та 11 авіаційних ударів, здійснив 17 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Також сьогодні силами та засобами протиповітряної оборони України знищено керовану ракету Х-59.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед яких Красний Хутір, Грем'яч Чернігівської області; Кружок, Волфине, Покровка Сумської області; Червона Зоря, Козача Лопань, Лук’янці, Зелене Харківської області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили вісім атак окупантів у районі Синьківки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися приблизно десять населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Куп’янськ, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак ворога східніше Тернів, Ямполівки Донецької області та Макіївки Луганської області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько десяти населених пунктів, серед яких Невське, Білогорівка, Серебрянське лісництво Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 15 атак противника біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько десяти населених пунктів, зокрема Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку загарбники безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ. Українські захисники відбили 17 атак ворога східніше Новобахмутівки, Авдіївки та ще 12 – східніше Степового, південніше Сєверного та Первомайського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад десять населених пунктів, серед яких Суха Балка, Керамік, Степове, Авдіївка, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут противник, за підтримки авіації, здійснив 12 безуспішних атак на позиції наших захисників. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Парасковіївка.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили дві атаки ворога в районі Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько десяти населених пунктів, зокрема Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили сім атак противника західніше Новопокровки та південніше Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед яких Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка, Малі Щербаки, П’ятихатки, Плавні Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Кринки, Іванівка, Тягинка, Антонівка і Херсон.

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

Успішні удари ЗСУ по позиціях окупантів

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по семи районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два склади боєприпасів противника.

Теги: Генштаб війна фронт ЗСУ

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