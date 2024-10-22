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Тривожна ніч в РФ: що відомо про стратегічні підприємства, які атакували дрони

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Тривожна ніч в РФ: що відомо про стратегічні підприємства, які атакували дрони
Палає спиртзавод «Біохім» у Тамбовській області
фото з відкритих джерел

Атакований «Біохім» є постачальником продукції понад 500 підприємств Росії, зокрема й оборонного комплексу

У ніч на 22 жовтня безпілотники атакували російське підприємство «Біохім» у Тамбовській області РФ і промислове підприємство у Воронезькій області Росії, а також спиртзаводи в Тульській області РФ.

Тамбовська область

Атаку на РФ підтвердили губернатори російських регіонів.

«Сьогодні о 5:20 ранку в місті Рассказово, ймовірно, внаслідок прильоту безпілотника на підприємстві АТ «Біохім» пролунав вибух із подальшим загорянням», – заявив губернатор Тамбовської області. 

За його словами, постраждалих немає, а пожежу за годину загасили.

Воронезька область

Про атаку безпілотників заявив і керівник Воронезької області.

«Черговими силами ППО і засобами РЕБ в одному з районів області було виявлено і подавлено безпілотний літальний апарат. Він упав на будівлю цеху промислового підприємства», – повідомив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв. 

Він запевняє, що обійшлося без постраждалих, але виникло «невелике загоряння на одному поверсі будівлі». Станом на зараз про ліквідацію пожежі не повідомлялося.

Тульська область

Крім того, на наліт дронів пожалівся й губернатор Тульської області РФ Дмитро Міляєв. За його даними, постраждали приміщення Єфремовського спиртзаводу і ще одного спиртзаводу в селищі Лужковський Суворовського району. За попередньою інформацією, постраждалих немає. 

Місцеві стверджують, що після атаки поряд із Єфремівським заводом синтетичного каучуку виникла пожежа. Водночас російськими пабліками шириться інформація, що безпілотники могли впасти і в районі місцевої ТЕЦ.

Що каже міноборони РФ

У Міноборони РФ пізніше заявили, що нібито збили 18 українських дронів над територією Росії. Повідомляють, що 11 БпЛА нібито збили над Брянською областю, три – над Білгородською, два – над Курською і по одному над Тульською та Орловською областями.

Що відомо про атаковані підприємства

Під атаку потрапили стратегічно важливі обʼєкти РФ, а саме три спиртзаводи: «Біохім» у Тамбовській області, Єфремовський спиртзавод та спиртзавод в Суворовському районі Тульської області.

Зокрема, АТ «Біохім» у місті Рассказово відіграє важливу роль в економіці та промисловості Росії. Воно виробляє продукцію стратегічного значення для держави, включно з різними видами етилового спирту, що важливо для оборонного та аерокосмічного комплексів, атомної промисловості та інших ключових галузей.

Так, АТ «Біохім» є постачальником продукції понад 500 підприємств Росії: оборонного, аерокосмічного комплексів, атомної промисловості, військово-морського флоту, міністерства надзвичайних ситуацій, федеральної служби безпеки, управління справами президента РФ, багатьох науково-дослідних інститутів.

Теги: росія війна завод безпілотник дрон

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