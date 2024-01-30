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Буданов пояснив, як Північна Корея може змінити хід війни в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Буданов пояснив, як Північна Корея може змінити хід війни в Україні
Буданов заявив що Путін під час свого візиту до Північної Кореї домовлятиметься про подальшу співпрацю щодо ракетних технологій
фото з відкритих джерел

Росія відчуває нестачу артилерійських боєприпасів

Російська Федерація відчуває нестачу артилерійських боєприпасів на війні в Україні. Однак на це можуть вплинути відносини між РФ та КНДР. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в ефірі телемарафону.

Буданов нагадав, що у РФ на законодавчому рівні узаконена контрабанда комплектуючих до різного типу озброєння. Саме через це санкції не змогли повністю припинити доступ РФ до них.

Однак наразі Росія також відчуває нестачу артилерійських боєприпасів. Зокрема мова про калібри 152 та 122. Також у РФ зіштовхнулись з нестачею ракет до реактивних систем залпового вогню, таких як «Ураган», «Смерч» та «Град».

Буданов впевнений, що російський диктатор Володимир Путін під час свого візиту до Північної Кореї буде домовлятись про подальшу співпрацю щодо ракетних технологій.

«Росія думає що передати КНДР певні ракетні технології це нормально. КНДР за ці технології зрозуміло буде робити багато чого. Там серйозний людський ресурс і оборонні спроможності – вони не порівнянні з можливостями РФ. Вони працюють ефективніше ніж росіяни. Тому збільшення постачання артилерійського озброєння – воно точно буде», – сказав голова ГУР.

Однак Буданов зауважив, що за рахунок людського ресурсу та великої кількості підприємств КНДР може в повному обсязі забезпечити РФ артилерійським озброєнням.

«Там багато людей на підприємствах. У КНДР, як це не прикро, можуть таким похизуватись. Там людей і підприємств вистачає. Там зброя не модернова, але об'єми виробництва - серйозні. По факту це зброя минулого сторіччя – але снаряд – він прилетить, з похибкою, але він прилетить. Треба це визнавати це», – підкреслив він.

Нагадаємо, Північна Корея вже передала Росії приблизно мільйон артилерійських снарядів різних калібрів.

Раніше експерти британської організації Conflict Armament Research (CAR) виявили на фрагменті однієї з балістичних ракет, яку Росія випустила по Україні, написаний від руки корейський ієрогліф.

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Теги: війна росія Північна Корея Кирило Буданов озброєння

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