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ISW проаналізував, для чого ворог здійснює тактичний розворот через Авдіївку

Діана Гасюк
glavcom.ua
ISW проаналізував, для чого ворог здійснює тактичний розворот через Авдіївку
фото: Andre Luis Alves/AA

Українські війська ще не повністю відійшли з Авдіївки й продовжують перешкоджати росіянам у досягненні більш значних успіхів

Російські окупаційні війська виконують тактичний розворот через Авдіївку, що може створити умови, які змусять Сили оборони залишити свої позиції в населеному пункті. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що українські війська ще не повністю відійшли з Авдіївки й продовжують перешкоджати росіянам у досягненні більш значних успіхів, ніж поточне поступове просування окупантів.

Згідно з геолокаційними картами, РФ нещодавно просунулася до південних околиць Авдіївського коксохімічного заводу на північному заході від Авдіївки. Крім того, ворог захопив українську укріплену позицію на південь від Авдіївки, яка довгий час була ціллю російської стратегії. Пропагандисти також стверджують, що російські війська фактично взяли в кільце прилеглі до Авдіївки позиції на південь від неї.

Однією з цілей ворога є  перерізати ґрунтові дороги, якими українські війська постачають позиції в Авдіївці з Ласточкиного та Північного, хоча ISW поки що не бачить жодних підтверджень цього просування російських військ.

На думку аналітиків, російська наступальна операція із захоплення Авдіївки підкреслює нездатність російських військових провести успішне оперативне охоплення або оточення в Україні.

«Оперативне охоплення - це маневр, при якому атакуючі сили мають на меті уникнути основних оборонних споруд противника, щоб захопити об'єкти позаду цих оборонних споруд, що дозволяє атакуючим силам знищити захисників на їхніх поточних позиціях», - пояснюють аналітики.

Вони наголошують, що окупанти не досягли ні того, ні іншого в Авдіївці, і, зокрема, неодноразово зазнавали невдач у проведенні операцій з оточення або оточення українських військ протягом усього повномасштабного вторгнення в Україну.

Водночас Росія витратила значну кількість живої сили та техніки на захоплення Авдіївки, і, ймовірно, їм буде потрібний тривалий період консолідації, відновлення і відпочинку, перш ніж вони спробують здійснити подальші скоординовані наступальні дії в цьому районі.

Як повідомлялося, на фронті в Україні тривали позиційні бої на північний схід від Куп'янська і на північний захід від Кремінної, на захід від Донецька та поблизу Роботиного та Вербового, а також в районі Кринок. Повідомляється, що війська РФ здійснюють тактичний розворот через Авдіївку, щоб створити умови, які змусять ЗСУ відійти з позицій у населеному пункті.

Сили оборони України продовжують оборонну операцію в Авдіївці та стримують просування противника. В межах міста тривають запеклі бої.

До слова, Третя окрема штурмова бригада була терміново передислокована для посилення українських військ у районі Авдіївки.

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Теги: окупанти ЗСУ Авдіївка ворог

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