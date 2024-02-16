ЗСУ виходять із Авдіївки? Третя штурмова повідомила про ситуацію

Ситуація в Авдіївці складніша, ніж у Бахмуті у критичний момент

Попри повідомлення, які з'явилися у ЗМІ, про відхід ЗСУ із Авдіївки, бійці Третьої окремої штурмової бригади утримують оборонні позиції у місті. У ворога переважаючі ресурси, які він кидає у бій. Про це заявив пресофіцер Третьої окремої штурмової бригади Олександр Бородін в ефірі телемарафону.

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Він зазначив, що ситуація в Авдіївці критична, ворог посилює тиск. За його словами, росіяни залучили до боїв сили двох регулярних армій, а співвідношення на рівні бригад становить 7 до 1. Окупанти збільшують використання керованих авіабомб та фосфорних бомб.

«Ми утримуємо оборонні позиції. Задача складна саме через співвідношення (сил, – «Главком») і нескінченну кількість ресурсів у ворога... У ворога постійна підтримка, замість розмотаного батальйону заходить ще і немає ніякого горизонту, що у них щось може закінчитися як в людях, так і в ресурсах», – сказав пресофіцер.

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Бородін також пояснив, чому ситуація в Авдіївці складніша, ніж у Бахмуті у критичний момент.

«У ворога величезна кількість КАБів, техніки. «Вагнера» берегли техніку, вони працювали у більшості людьми, тут же це танкові атаки разом з піхотою. Велика кількість БТР, БМП, авіації, FPV-дронів. Такого у Бахмуті під час «вагнерівців» не було», – додав він.

Як пише BBC із посиланням на українські та російські джерела, підрозділи ЗСУ поступово виходять з більшої частини Авдіївки, після того, як росіяни цього тижня перерізали головний шлях постачання міста. Деякі українські воїни опинилися в оточенні.

Раніше американський Інститут вивчення війни повідомив, що російські окупаційні війська виконують тактичний розворот через Авдіївку, що може створити умови, які змусять Сили оборони залишити свої позиції в населеному пункті.

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Також координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі попереджав, що Авдіївка може опинитися під контролем російських окупантів через відсутність достатньої кількості артилерійських снарядів в українських військ.

Раніше Третя окрема штурмова бригада була терміново передислокована для посилення українських військ у районі Авдіївки.