Фаріон вчергове різко висловилася про російськомовних українців

Мовознавиця заявила, що Львів перетворився на місто «диверсантів»

Львів перетворився на місто «диверсантів» через наплив російськомовних переселенців. Про це заявила мовознавиця, докторка філологічних наук Ірина Фаріон у програмі «Сила слова».

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«Я йду площею Ринок, там говорять російською мовою – звідки я знаю, що це не москаль. Як я маю відрізнити москаля від руськоговорящого?», – сказала Фаріон.

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Крім того, російськомовних українців Фаріон назвала «ущербними людьми» та «маргіналами».

Нагадаємо, ексдепутатка, мовознавиця Ірина Фаріон вважає, що розмовляти українською мовою у війську мають усі, адже це питання дисципліни. «Нарід. Бидломаса має припадок від моєї правди про ухилянтів та москворотих биків, що ганьблять ЗСУ. Гражданє досі не вивчили, що мова ЗСУ – українська, ст. 29. Дякую всім ненависникам. Ви сміття, яке вигребемо з країни неминуче. Інакше війна буде вічно. С*ки і далі служать Путіну. Він вам, бидло, аплодує. А нам своє робити», – казала мовознавиця.

До слова, 15 листопада мовознавицю звільнили з Національного університету «Львівська політехніка». Вищий навчальний заклад розірвав із нею трудову угоду.