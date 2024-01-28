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Фаріон вчергове різко висловилася про російськомовних українців

Надія Карбунар
glavcom.ua
Фаріон вчергове різко висловилася про російськомовних українців
Російськомовних українців Фаріон назвала «ущербними людьми»
фото з відкритих джерел

Мовознавиця заявила, що Львів перетворився на місто «диверсантів»

Львів перетворився на місто «диверсантів» через наплив російськомовних переселенців. Про це заявила мовознавиця, докторка філологічних наук Ірина Фаріон у програмі «Сила слова».

«Я йду площею Ринок, там говорять російською мовою – звідки я знаю, що це не москаль. Як я маю відрізнити москаля від руськоговорящого?», – сказала Фаріон.

Крім того, російськомовних українців Фаріон назвала «ущербними людьми» та «маргіналами».

Нагадаємо, ексдепутатка, мовознавиця Ірина Фаріон вважає, що розмовляти українською мовою у війську мають усі, адже це питання дисципліни. «Нарід. Бидломаса має припадок від моєї правди про ухилянтів та москворотих биків, що ганьблять ЗСУ. Гражданє досі не вивчили, що мова ЗСУ – українська, ст. 29. Дякую всім ненависникам. Ви сміття, яке вигребемо з країни неминуче. Інакше війна буде вічно. С*ки і далі служать Путіну. Він вам, бидло, аплодує. А нам своє робити», – казала мовознавиця.

До слова, 15 листопада мовознавицю звільнили з Національного університету «Львівська політехніка». Вищий навчальний заклад розірвав із нею трудову угоду.

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Теги: Львів ринок місто Ірина Фаріон війна сміття календар

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