Іран відреагував на чутки про постачання Росії балістичних ракет

Іран заявляє, що вважає себе морально зобов'язаним утриматися від операцій зі зброєю на час війни між Росією та Україною

Постійне представництво Ірану при Організації Об'єднаних Націй (ООН) заперечує передачу росіянам балістичних ракет. Про це повідомляє CNN.

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Іранська сторона надіслала заяву журналістам, у якій стверджується, що країна не передає Росії власні балістичні ракети, а такі повідомлення в ЗМІ назвала «необґрунтованими».

«Хоча не існує жодних чинних міжнародних обмежень або заборон на продаж балістичних ракет, Іран вважає себе морально зобов'язаним утриматися від операцій зі зброєю на час конфлікту між Росією та Україною, що триває», – йдеться в заяві.

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У заяві також вказується, що таке рішення було ухвалено, щоб утриматися від «сприяння продовженню війни».

Нагадаємо, агентство Reuters із посиланням на джерела повідомило, що Іран, ймовірно, відправив Росії сотні балістичних ракет класу «земля-земля».

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати Америки не можуть підтвердити інформацію про передачу Іраном балістичних ракет Росії.

Представник Білого дому запевнив, що якщо Іран справді передав балістичні ракети РФ, то відповідь з боку міжнародного співтовариства буде швидкою і суворою, а США винесуть це питання на розгляд Ради безпеки ООН.

Раніше міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдуллахіан на Всесвітньому економічному форумі у Давосі заперечив постачання Іраном безпілотників та ракет Росії для подальшого їх використання проти України