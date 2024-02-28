Росіяни вдарили по центру Куп'янська: є жертви, під завалами люди

Профільні служби працюють на місці

Сьогодні в день, 28 лютого, російські війська обстріляли центр Куп'янська, використавши КАБи. Загинули двоє людей, ще одна жінка отримала поранення, під завалами можуть бути ще люди. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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«Окупанти вдарили КАБами по місту Купʼянськ. Зафіксоване влучання в центральній частині міста», – розповів Синєгубов.

За його даними, унаслідок ворожого обстрілу загинули 59-річний та 39-річний чоловіки, одна жінка поранена.

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«Імовірно, під завалами ще є люди», – додав голова ОВА.

Пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура. Профільні служби працюють на місці.

Триває 735-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 102 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 141 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.