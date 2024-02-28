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Росіяни вдарили по центру Куп'янська: є жертви, під завалами люди

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни вдарили по центру Куп'янська: є жертви, під завалами люди
Окупанти вдарили КАБами по місту Купʼянськ
фото ілюстративне

Профільні служби працюють на місці

Сьогодні в день, 28 лютого, російські війська обстріляли центр Куп'янська, використавши КАБи. Загинули двоє людей, ще одна жінка отримала поранення, під завалами можуть бути ще люди. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Окупанти вдарили КАБами по місту Купʼянськ. Зафіксоване влучання в центральній частині міста», – розповів Синєгубов.

За його даними, унаслідок ворожого обстрілу загинули 59-річний та 39-річний чоловіки, одна жінка поранена.

«Імовірно, під завалами ще є люди», – додав голова ОВА.

Пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура. Профільні служби працюють на місці.

Триває 735-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 102 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 141 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

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Теги: війна Куп'янськ

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