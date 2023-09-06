Ворог готується до штурму: Сирський доповів про обстановку на східних напрямках

Олександр Сирський: «Ворог намагається утримати займані позиції, але наші підрозділи героїчно, крок за кроком, вибивають загарбників з рідної землі»

Російські загарбники готуються взяти реванш та перехопити оперативну ініціативу, не полишають свої планів вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, передає Military Media Center.

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«На Куп'янському напрямку ворог завершує підготовку штурмових загонів, щоденно обстрілює наші позиції з артилерії та мінометів. На Лиманському напрямку продовжується заміна військ на частини 25 армії, які сформовані та перекинуті з території РФ.

На Бахмутському напрямку тривають запеклі бої, ворог намагається утримати займані позиції, але наші підрозділи героїчно, крок за кроком, вибивають загарбників з рідної землі», – йдеться в повідомленні.

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Сирський зазначив, що під час роботи у військових частинах ОТУ Лиман та Соледар були розглянуті всі можливі варіанти дій противника і прийняті найбільш ефективні управлінські рішення. «Основне наше завдання – забезпечити надійну оборону, не допустити втрату займаних рубежів та позицій на Куп'янському і Лиманському напрямках, а також успішно просунутись вперед та вийти на визначені рубежі на Бахмутському напрямку. Та головне – зробити це з мінімальними втратами серед наших захисників», – додав Сирський.

Триває 560-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 28 бойових зіткнень. Противник продовжує вбивати мирне населення України, і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах. Протягом доби ворог завдав 40 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.