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ЗСУ вразили штаб Чорноморського флоту, Байден пообіцяв ракети Atacms. Головне за 22 вересня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
ЗСУ вразили штаб Чорноморського флоту, Байден пообіцяв ракети Atacms. Головне за 22 вересня
фото: скріншот з відео

У тимчасово окупованому Севастополі був атакований штаб Чорноморського флоту Росії

Байден пообіцяв Зеленському ракети Atacms, Україна вразила штаб Чорноморського флоту, російські окупанти обстріляли Кременчук. «Главком» зібрав у добірку новини 22 вересня, щоб ви були в курсі головних подій:

Байден пообіцяв Зеленському ракети Atacms

Очільник США Джо Байден повідомив президенту України Володимиру Зеленському, що Вашингтон передасть невелику кількість ракет дальнього радіуса дії Atacms для допомоги у війні з Росією. Про це повідомляє NBC News з посиланням на трьох американських посадовців й представника Конгресу, знайомих з ходом переговорів.

Офіційні особи, які не були уповноважені говорити публічно, не сказали, коли будуть доставлені ракети або коли буде зроблено публічне оголошення.

Україна вразила штаб Чорноморського флоту

У тимчасово окупованому Севастополі був атакований штаб Чорноморського флоту Росії. Голова окупаційної «влади» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про ракетний удар, який ЗСУ завдали по штабу флоту.

Міністерство оборони РФ повідомило, що внаслідок удару ЗСУ по штабу Чорноморського флоту в окупованому Севастополі один військовослужбовець РФ пропав безвісти.

До слова, ЗСУ підтвердили ураження штабу Чорноморського флоту в Севастополі.

Польща назвала умову для скасування ембарго на українське зерно

Польща очікує на розробку безпечного та ефективного рішення щодо українського зерна, яке врахує інтереси польських фермерів.

Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус підтвердив, що наступного тижня мають відбутися переговори з його українським колегою Миколою Сольським. Телус зазначив, що у телефонній розмові з українським міністром, що відбулася напередодні, він закликав провести переговори у добрій атмосфері, зокрема завдяки відкликанню Україною скарги проти Польщі у СОТ.

Водночас міністр запевнив, що Польща не скасує ембарго на українські продукти, поки не буде знайдено спільне рішення, яке враховуватиме й інтереси польських аграріїв

ЄС виділив Україні €1,5 млрд макродопомоги

Європейський союз виділив Україні ще 1,5 млрд євро у рамках макрофінансової допомоги. Кошти спрямують на роботу лікарень, шкіл та інших служб.

Загалом бюджетна підтримка Євросоюзом України у 2023 році вже становить €13,5 млрд. Загальна підтримка ЄС сягнула близько 70 млрд євро з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Російські окупанти обстріляли Кременчук

Війська РФ завдали удару по Кременчуку, є влучання в цивільну інфраструктуру.

Унаслідок сьогоднішнього ворожого обстрілу загинула одна людина, ще 15 отримали поранення

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Теги: війна Володимир Зеленський Джозеф Байден новости ЗСУ

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