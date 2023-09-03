Окупанти обстріляли Херсонщину: є загиблий й постраждалі

Внаслідок цього обстрілу загинув 35-річний чоловік

Російські окупанти знову обстріляли Херсонську область. У цей раз вони били по житловим будинкам у Білозерці. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Близько 18:00 окупанти обстріляли житлові будинки у Білозерці. Під ворожий удар потрапила родина», - заявив він.

Внаслідок цього обстрілу загинув 35-річний чоловік.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також його 36-річна дружина та 9-річна донька отримали поранення і були доставлені до лікарні.

По дорозі до лікарні 37-річний місцевий житель отримав травми обличчя.

Раніше повідомлялося, що 1 вересня війська РФ обстріляли тракторну бригаду в Херсонській області. Унаслідок ворожої атаки загинула людина.

Зазначається, що під ворожий обстріл потрапила тракторна бригада на території агропідприємства. Травми несумісні із життям отримав водій трактора.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також його колега важко травмований та доставлений у лікарню. Пошкоджено автотранспорт та спецтехніку.

Триває 557-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби ворог завдав 1 ракетний та 39 авіаційних ударів, здійснив 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.