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Контрнаступ на Таврійському напрямку: Тарнавський повідомив про успіх ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Контрнаступ на Таврійському напрямку: Тарнавський повідомив про успіх ЗСУ
Українські артилеристи за добу виконали 1200 завдань на Таврійському напрямку
фото: Генштаб

Сили оборони знищили два склади з боєприпасами та три пункти управління загарбників

 

На Таврійському напрямку триває контрнастпу ЗСУ, українські воїни відкинули ворога. Про це повідомив командувач угруповання військ «Таврія» бригадного генерал Олександр Тарнавський в Telegram.

«Маємо просування на Таврійському напрямку. Ворога відкидаємо», – написав генерал.

Українські артилеристи за добу виконали 1200 завдань на Таврійському напрямку. Сили оборони ліквідували 327 окупантів, з них 91 – безповоротні втрати, 235 – поранені, ще одного окупанта ЗСУ взяли у полон.

Також воїни знищили 34 одиниці ворожої техніки:

  • 4 танки;
  • 8 ББМ та РСЗВ;
  • 3 артилерійські системи та міномети;
  • 16 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки.

Також Сили оборони знищили два склади з боєприпасами та три пункти управління загарбників.

Таврійський напрямок охоплює лінію фронту від Запорізької області до Авдіївки (Донецька область).

Триває 552-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 32 бойових зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 29 серпня.

Протягом минулої доби ворог завдав вісім ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Теги: полон танки втрати ворог війна

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