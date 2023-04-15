Ракетоносії у Чорному морі: «Південь» попередив про загрозу напередодні Великодня

Напередодні Великодніх свят ворог наростив присутність у морі та намагається активізувати авіацію

РФ збільшила корабельне угруповання в Чорному морі до 12 кораблів. Про це повідомив спікер Оперативного командування «Південь» Владислав Назаров.

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За його словами, противник подвоїв кількість підводних ракетоносіїв – на двох човнах розташовані вісім ракет типу «Калібр».

«Напередодні Великодніх свят ворог підвищив активність обстрілів прифронтових територій, наростив присутність у морі та намагається активізувати авіацію. Імовірне продовження застосування керованих авіаційних бомб по прифронтових територіях, не виключено і використання дронів-камікадзе по об’єктах критичної і стратегічної інфраструктури», – попередив Назаров.

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Нагадаємо, завершилася 415-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої країни. Росія продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях наших військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів. Протягом доби противник завдав шість авіаційних та 19 ракетних ударів, 13 з них – із ЗРК С-300 по мирних містах Слов’янськ та Краматорськ. Окрім того, ворог здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі застосовує тактику терору проти мирного населення.