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Окупанти обстріляли Донеччину «Іскандерами»: є руйнування

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Окупанти обстріляли Донеччину «Іскандерами»: є руйнування
Пошкоджено шість приватних будинків, гаражі, господарську споруду та ангар
фото: Донецька обласна прокуратура

Унаслідок ворожої атаки постраждало четверо людей

Російські війська сьогодні, 19 вересня, атакували село в Донецькій області ракетами «Іскандер». Унаслідок ворожої атаки постраждало четверо людей. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

Близько 15:00 окупаційні війська накрили вогнем село Петропавлівка Волноваського району.

За попередніми даними, росіяни атакували населений пункт трьома ракетами «Іскандер» і однією Х-35.

Окупанти обстріляли Донеччину «Іскандерами»: є руйнування фото 1
Наслідки обстрілу Донеччини
Наслідки обстрілу Донеччини
фото: Донецька обласна прокуратура

У прокуратурі уточнили, що від влучання засобів ураження по одній з вулиць села зазнали поранень четверо селян.

Серед потерпілих родина: 58-річні чоловік і дружина та син 30 років. На момент атаки сім’я перебувала у власному будинку, а сусід потрапив під обстріл біля їхнього будинку.

Крім того, пошкоджено шість приватних будинків, гаражі, господарську споруду та ангар. Правоохоронцями вже розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, триває 573-я доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 15 бойових зіткнень. Сьогодні Російська Федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні ударними БпЛА типу Shahed-136/131. За уточненою інформацією протиповітряною обороню було знищено 28 із 31 «Шахедів» по маршруту слідування у південних, центральних та західних областях України.

Теги: Донеччина обстріл

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