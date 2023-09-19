Окупанти обстріляли Донеччину «Іскандерами»: є руйнування
Унаслідок ворожої атаки постраждало четверо людей
Російські війська сьогодні, 19 вересня, атакували село в Донецькій області ракетами «Іскандер». Унаслідок ворожої атаки постраждало четверо людей. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.
Близько 15:00 окупаційні війська накрили вогнем село Петропавлівка Волноваського району.
За попередніми даними, росіяни атакували населений пункт трьома ракетами «Іскандер» і однією Х-35.
У прокуратурі уточнили, що від влучання засобів ураження по одній з вулиць села зазнали поранень четверо селян.
Серед потерпілих родина: 58-річні чоловік і дружина та син 30 років. На момент атаки сім’я перебувала у власному будинку, а сусід потрапив під обстріл біля їхнього будинку.
Крім того, пошкоджено шість приватних будинків, гаражі, господарську споруду та ангар. Правоохоронцями вже розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, триває 573-я доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 15 бойових зіткнень. Сьогодні Російська Федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні ударними БпЛА типу Shahed-136/131. За уточненою інформацією протиповітряною обороню було знищено 28 із 31 «Шахедів» по маршруту слідування у південних, центральних та західних областях України.
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