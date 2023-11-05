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На фронті загинув одесит Юрій Глодан, сім’ю якого минулоріч вбила російська ракета

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
На фронті загинув одесит Юрій Глодан, сім’ю якого минулоріч вбила російська ракета
Юрій Глодан зі своєю донькою Кірою
фото: Facebook / Yury Glodan

23 квітня 2022 року російська ракета забрала в Юрія тримісячну доньку, дружину й тещю

У боях за Україну загинув військовий Юрій Глодан. У квітні 2022 року російська ракета в Одесі вбила його родину –тримісячну доньку, дружину й тещу. Трагічну звістку 5 листопада повідомив колега Юрія, співвласник проєкту Make My Cake, Олександр Яковенко у Facebook.

«Юра – чоловік, батько, воїн, пекар та колега у проєкті Make My Cake, де я співвласник. Саме він робив відомі в Одесі пасхи від нашої кондитерської», – розповів Олександр.

На фронті загинув одесит Юрій Глодан, сім’ю якого минулоріч вбила російська ракета фото 1
фото: Oleksandr Yakovenko / Facebook

Колега загиблого нагадав, що 23 квітня 2022 року російська ракета зруйнувала житловий комплекс «Тірас» в Одесі. Трагедія відібрала життя членів сім’ї Юрія – тримісячної Кіри Глодан, дружини Валерії та тещі Людмили.

«Він вчинив, як гідний чоловік української нації, – пішов у ЗСУ , спочатку АЗОВ , потім 3-тя штурмова. Сьогодні ми дізналися, що він загинув, захищаючи свою країну. Світла памʼять, людина з великим серцем», – написав Олександр.

Нагадаємо, що 23 квітня 2022 року російська ракета влучила в будинок сім'ї Глодан. Загинули тримісячна дівчинка, її мама та бабуся. Тато, Юрій Глодан, у цей час пішов у магазин. Після трагедії він приєднався до ЗСУ.

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Теги: Одеса смерть військові

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