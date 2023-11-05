На фронті загинув одесит Юрій Глодан, сім’ю якого минулоріч вбила російська ракета

23 квітня 2022 року російська ракета забрала в Юрія тримісячну доньку, дружину й тещю

У боях за Україну загинув військовий Юрій Глодан. У квітні 2022 року російська ракета в Одесі вбила його родину –тримісячну доньку, дружину й тещу. Трагічну звістку 5 листопада повідомив колега Юрія, співвласник проєкту Make My Cake, Олександр Яковенко у Facebook.

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«Юра – чоловік, батько, воїн, пекар та колега у проєкті Make My Cake, де я співвласник. Саме він робив відомі в Одесі пасхи від нашої кондитерської», – розповів Олександр.

фото: Oleksandr Yakovenko / Facebook

Колега загиблого нагадав, що 23 квітня 2022 року російська ракета зруйнувала житловий комплекс «Тірас» в Одесі. Трагедія відібрала життя членів сім’ї Юрія – тримісячної Кіри Глодан, дружини Валерії та тещі Людмили.

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«Він вчинив, як гідний чоловік української нації, – пішов у ЗСУ , спочатку АЗОВ , потім 3-тя штурмова. Сьогодні ми дізналися, що він загинув, захищаючи свою країну. Світла памʼять, людина з великим серцем», – написав Олександр.

Нагадаємо, що 23 квітня 2022 року російська ракета влучила в будинок сім'ї Глодан. Загинули тримісячна дівчинка, її мама та бабуся. Тато, Юрій Глодан, у цей час пішов у магазин. Після трагедії він приєднався до ЗСУ.