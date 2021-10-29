Бойовики поранили трьох українських військових на Донбасі

Українські військові відкривали вогонь у відповідь на ворожі провокації

Біля Павлополя проросійські війська вели вогонь з гранатометів різних систем

Сьогодні протягом дня збройні формування Російської Федерації дев'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів троє українських військових отримали поранення, повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил.

Так, один з ворожих обстрілів був зафіксований поблизу Причепилівки. Окупанти здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

Недалеко від Павлополя проросійські війська вели вогонь з гранатометів різних систем.

У напрямку Зайцевого бойовики здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї, а в бік Старогнатівки – відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Біля Новотошківського окупаційні війська застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Крім того, в районі населених пунктів Станиця Луганська, Лебединське та Павлопіль бойовики задіяли безпілотники, за допомогою яких здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

Також в Луганській області був зафіксований проліт ворожого безпілотника, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.

«В результаті ворожих дій троє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. Воїнам надано медичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров'я двох поранених – задовільний, одного – середньої тяжкості», – йдеться в повідомленні.

У штабі додали, що українські військові відкривали вогонь у відповідь на ворожі провокації.

«Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися колишніми», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія перекинула бойовикам партію зброї. Розвідка повідомила деталі.

Сьогодні СБУ відкрила справу про обстріл Трьохізбенки. Наразі СБУ проводить документування обставин злочину та завданої ворожим обстрілом шкоди, опитування свідків та очевидців, відпрацювання показів потерпілих.

27 жовтня бойовики обстріляли Трьохізбенку. По населеному пункту було випущено близько 20 снарядів. Внаслідок обстрілу були пошкоджені п’ять приватних будинків. У результаті обстрілу бойовиків загинув український військовий. Від ворожої кулі помер старший солдат Віктор Рачугін.

Також бойовики збрехали про бій на Донбасі.

26 жовтня представники незаконних збройних формувань РФ влаштували мінометний обстріл селища Гранітне Волноваського району, що у Донецькій області.

Тим часом Росія звинувачує Україну в «наступі» на Донбасі.

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