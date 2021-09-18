Коли військовим виплатять 1,5 млрд заборгованості із зарплати – відповідь Міноборони

У Міноборони зазначили терміни, коли заплатять військовим

Міноборони заборгувало військовослужбовцям величезну суму

У Міністерстві оборони повідомили, коли виплатять 1,5 млрд заборгованості із зарплат військовим. Це заявила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр, йдеться на сайті Міністерства оборони України.

Заступниця міністра зазначила, що Міноборони в жовтні отримає можливість швидше профінансувати всі передбачені законодавством види виплат військовослужбовцям в повному обсязі, однак для цього депутати повинні проголосувати за внесення змін до бюджету на 2021 рік.

Як стало відомо напередодні, Міністерство оборони України заборгувало військовослужбовцям виплати грошового забезпечення та інших видів грошової допомоги. Загальна сума боргу – 1 млрд 465,8 млн гривень.

Зокрема, 1 млрд 271 млн гривень – це заборгованість з виплат грошової допомоги на оздоровлення.

Також припинене фінансування «бойових виплат» військовослужбовцям, які виконують завдання в зоні проведення операції Об’єднаних сил.

У Міноборони заявляли, що при прийнятті державного бюджету на 2021 не були враховані витрати на виплати додаткової винагороди військовослужбовцям ЗСУ, а також інших одноразових обов'язкових виплат у повному обсязі.

До Верховної Ради вже подано проєкт закону Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021» щодо реалізації соціальних заходів та інфраструктурних проектів. Цим законопроєктом передбачені витрати, в тому числі і на покриття дефіциту в коштах на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил.

«Голосування відбудеться найближчим часом. Тому вже в жовтні Міноборони отримає можливість швидше профінансувати всі передбачені законодавством види виплат військовослужбовцям в повному обсязі», – додала Маляр.

Раніше стало відомо, що Державне бюро розслідувань викрило на вимаганні хабарів посадовців Міноборони та однієї з тергромад Київщини.

Нагадаємо, за весняно-літній період Росія збільшила свій військовий контингент у Криму. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

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