Російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню



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Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає

Російські окупанти від початку доби тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

«Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – йдеться у повідомленні.

Так, один обстріл по українських позиціях відкривався у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід», а саме: неподалік Травневого – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Два обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ», а саме: поблизу населеного пункту Новотошківське – з мінометів калібру 82 мм противник випустив 7 мін; біля Оріхового – з 82-мм мінометів – 19 мін, а також автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

«Сьогодні, 12 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає», – поінформували в штабі

Нагадаємо, російські окупанти на Донбасі обстрілюють Збройні сили України із заборонених калібрів.