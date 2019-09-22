Російські вагони з вугіллям на Львівщині: у штабі блокади заявляють, що акція продовжуватиметься



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Фото поліції Львівщини

Акція безперервно триває з 1 вересня 2019 року

Затриманих на Львівщині у суботу, 21 вересня 2019 року, учасників акції з блокування вагонів із вугіллям відпустили з поліції. На них складено протоколи про адміністративне правопорушення.

Про це повідомляється на сторінці «Штабу блокади торгівлі з окупантами» у Facebook.

«Найголовніше: прорвати (тобто припинити – ред.) блокаду ні спецназу, ні поліції, ні «тітушні», – наголошується у повідомленні.

Акція відбувається на залізничній станції Сілель-Завоне, що у містечку Соснівка на півночі Львівської області.

Вона безперервно триває з 1 вересня 2019 року.

Не закуповувати вугілля в Росії центральні органи української влади вже закликали Київська, Львівська, Тернопільська та Хмельницька обласні ради.

Як стверджують у соцмережах учасники протесту, нібито російське паливо (на вагона видно маркування РЖД) місцеві мешканці, шахтарі та ветерани АТО-ООС збираються й надалі не пропускати на «Центральну збагачувальну фабрику «Червоноградська».

За іншою версію, вугілля начебто походить не безпосередньо з Росії, а з тичмасово окупованих районів українського Донбасу, проте його проганяють через територію РФ.

2017 року львівський портал Zaxid.net повідомляв, що на той час фабрика була підконтрольна родині народної депутатки від «Опозиційної платформи – За життя» Наталії Королевської.

Нагадаємо, у суботу поліція Львівщини повідомила, що на залізничній колії станції «Соснівка» невідомі особи блокують вагони, завантажені вугіллям. Поліція попередила про застосування заходів примусу.

Згодом стало відомо, що поліція силою розігнала учасників блокади вагонів із вугіллям у Соснівці на Львівщині та затримала більше 20 осіб.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко наголосив, що умовами для зняття «економічної блокади» Донбасу є повернення Україні її підприємств, проте в планах влади – заміна наказу про список дозволених до переміщення товарів на список заборонених.