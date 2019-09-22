У Швейцарії відбулася акція протесту проти 5G зв’язку



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Фото: DPA

Активісти вимагають прискорити розвиток оптоволоконного зв’язку

У Берні відбулася акція протесту проти впровадження стандарту мобільного широкосмугового зв’язку п’ятого покоління 5G і, за словами активістів, «примусового опромінення», якому вони можуть піддатися.

У демонстрації під гаслом «Стоп 5G» взяли участь кілька тисяч осіб, деякі з яких називали впровадження п’ятого покоління мобільного зв’язку у Швейцарії «злочином проти прав людини», повідомляє DW.

«Той факт, що сьогодні на вулиці вийшло стільки людей, – це потужний сигнал проти неконтрольованого впровадження мереж 5G», – написала в комюніке мітингу одна з його організаторів Тамлін Шибер Ульман.

Противники 5G вважають, що ця мобільна технологія може серйозно вплинути на здоров’я населення і навколишнє середовище. Вони роблять акцент на тому, що ризики, які вона несе, поки невідомі, і намагаються зібрати 100 тисяч підписів, щоб провести референдум на мораторій нової технології до їх з’ясування. Крім того, активісти вимагають прискорити розвиток оптоволоконного зв’язку, який, на їхню думку, є нешкідливим.

Нагадаємо: у лютому Швейцарія надала частоти 5G трьом великим операторам. На початку липня по країні почали працювати 334 веж з частотами 5G.

Наразі проводиться декілька досліджень впливу нової технології на здоров’я людини. Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що розпочала «оцінку ризику для здоров’я від впливу радіочастотних полів».

Нагадаємо, телекомунікаційна компанія «Укртелеком» має намір припинити надання послуги з підключення до домашньої радіоточки дротового радіо з 1 січня 2020 року.