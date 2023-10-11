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Ізраїль повідомив, скільки цілей ХАМАСу вразив за добу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ізраїль повідомив, скільки цілей ХАМАСу вразив за добу
ЦАХАЛ запевнив, що продовжить діяти проти терористів ХАМАС
фото ілюстративне

Аль-Фуркан, район на півночі сектора Газа, використовується як терористичний центр ХАМАСу

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) за останню добу вразила понад 450 цілей палестинських бойовиків (ХАМАС) у районі сектору Газа. Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛ у Telegram.

В Ізраїлі заявили, що втретє за останні 24 години продовжують наносити масштабні удари по Сектору Газа. Зазначається, що це вже третій удар по цьому району за останню добу, під час якого ЦАХАЛ вразив понад 450 цілей.

«Нещодавно десятки винищувачів вразили понад 200 цілей в Аль-Фуркані. Це вже третій удар у цьому районі за останню добу, під час якого ЦАХАЛ вразив понад 450 цілей», – йдеться у повідомленні.

В армії Ізраїлю наголосили, що Аль-Фуркан, район на півночі сектора Газа, використовується як терористичний центр ХАМАСу.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».

Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.

Військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно. 

До слова, у Пентагоні заявили, що Конгрес США має затвердити додаткове фінансування для того, щоб забезпечити можливість надавати військову підтримку Ізраїлю та Україні одночасно. 

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Теги: Ізраїль війна ХАМАС

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