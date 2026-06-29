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Російський дрон пошкодив будівлю Запорізької ОДА

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Російський дрон пошкодив будівлю Запорізької ОДА
Російський безпілотник спричинив пожежу в будівлі Запорізької ОДА
фото: Іван Федоров/Telegram

Пожежу після удару локалізували, постраждалих немає

Російські війська завдали удару безпілотником по будівлі Запорізької обласної державної адміністрації. Внаслідок атаки виникла пожежа, яку оперативно локалізували. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

«Ворог завдав удару по Запорізькій ОДА. Пожежу локалізовано. Постраждалих немає», – повідомив Федоров.

Інших подробиць щодо пошкоджень будівлі наразі не оприлюднено.

Нагадаємо, 29 червня російські війська здійснили серію атак безпілотниками по Запоріжжю. Зокрема, FPV-дрон влучив у маршрутне таксі з пасажирами в одному з районів міста. Спочатку повідомлялося про двох загиблих, однак згодом у кареті швидкої допомоги померла важкопоранена жінка. Таким чином кількість жертв зросла до трьох.

Крім того, пізніше російський безпілотник вибухнув поблизу автобуса. За оновленими даними Запорізької ОВА, внаслідок атаки поранення дістали вісім людей. Усі постраждалі перебувають під наглядом медиків.

Теги: росія окупанти Запоріжжя

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