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Бровді пояснив, навіщо Сили оборони знеструмлюють Крим

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Бровді пояснив, навіщо Сили оборони знеструмлюють Крим
Енергетична інфраструктура півострова стала постійною ціллю українських дронів
фото з відкритих джерел

Мадяр: Україна могла б бити по Криму у сім разів частіше, якби вчасно надходило фінансування

Українські дрони цілеспрямовано виводять з ладу енергооб'єкти в окупованому Криму, щоб позбавити російську протиповітряну оборону електроживлення й відкрити «вікно» для ударів по військових цілях півострова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді (Мадяра) агентству Associated Press.

Чому Крим лишають без світла

За словами Бровді, більшість комплексів протиповітряної оборони радянського зразка, які й досі стоять на озброєнні окупантів у Криму, живляться від електромережі. Саме тому енергетична інфраструктура півострова стала постійною ціллю українських дронів. Знеструмлені комплекси втрачають можливість виявляти повітряні цілі, і в російських військових, за словами командувача, залишаються лише кулемети й гвинтівки.

Щоб відкрити це «вікно» для безпілотників, підрозділи Бровді за останні місяці знищили понад 300 об'єктів протиповітряної оборони – зенітні комплекси, радіолокаційні станції та обладнання радіоелектронної боротьби. Один із наслідків цієї роботи – під час чотирьох останніх масованих ракетних обстрілів з півострова росіяни запустили загалом лише п'ять ракет. Це зниження Бровді пояснив систематичним знищенням російської ППО в регіоні.

Там, де в Криму доступний зв'язок Starlink, українські дрони вже здатні уражати навіть добре захищені цілі, витрачаючи в середньому по три безпілотники на об'єкт і комбінуючи боєприпаси різного типу залежно від мети.

Крим – без статусу військової бази

«Крим входить до числа ключових концептуальних стовпів на шляху до завершення війни», – сказав Бровді.

Кінцева мета кампанії, за словами командувача, – зробити перебування будь-яких військових сил РФ на півострові неможливим. «Створення умов, за яких там неможливо утримувати жодні військові сили, зробить Крим непридатним… як військову базу», – додав він. Україна також працює над тим, щоб позбавити Крим статусу військово-морської бази РФ, що стане ударом по російській присутності поблизу кордонів НАТО.

Водночас Бровді визнав, що його підрозділи забезпечені лише на 14% від необхідного для проведення кримської кампанії на повну потужність – саме тому реальна кількість ударів могла б зрости у сім разів, якби техніка й боєприпаси, обіцяні західними партнерами, надходили швидше.

Наказ про евакуацію

Приблизно через два тижні після початку кампанії наприкінці червня українська розвідка отримала дані, що російська влада наказала всім військовим командуванням і спецслужбам залишити півострів, а також таємно наказала вивезти секретні архіви та витвори мистецтва.

Нагадаємо, українські Сили безпілотних систем уразили ще 19 електропідстанцій на окупованих територіях – атаки на енергетику Криму тривають систематично вже кілька місяців поспіль.

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Теги: росіяни влада інфраструктура боєприпаси Україна військові розвідка

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