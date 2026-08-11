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Скільки ракет та дронів Росія випустила по Україні у липні: аналітик назвав дані

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Скільки ракет та дронів Росія випустила по Україні у липні: аналітик назвав дані
Кількість застосованих дронів-камікадзе скоротилася на 14% порівняно з червнем і на 39% – з травнем
фото ілюстративне

Молен: Дніпропетровщина стала головною ціллю Росії серед областей у липні

У липні 2026 року Росія застосувала проти України 396 ракет, серед яких 123 балістичні, та 4943 ударні безпілотники типу «Шахед». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітика Клемана Молена, який картографує наслідки російських ударів по Україні.

Ракети замінюють дрони

За підрахунками аналітика, кількість застосованих дронів-камікадзе скоротилася на 14% порівняно з червнем і на 39% – з травнем. Водночас ставка Кремля на ракетні удари зросла: із 386 випущених ракет силам протиповітряної оборони вдалося збити близько 20%, тоді як дрони перехоплювалися значно ефективніше – приблизно у 85% випадків. Приблизно 35% застосованих безпілотників були дронами-приманками типу «Гербера», а ще близько 12% – джет-дронами «Герань-4» з дистанційним керуванням оператора.

Слід зауважити: наведені цифри дещо відрізняються від офіційних. Раніше «Главком» повідомляв з посиланням на аналіз AFP та Le Figaro про 376 ракет за липень, а Міноборони фіксувало 195 балістичних ракет із перехопленням близько 15%. Розбіжність пояснюється різницею методик підрахунку: аналітик картографує лише зафіксовані ним влучання, тоді як офіційні джерела оперують загальною кількістю запусків.

Скільки ракет та дронів Росія випустила по Україні у липні: аналітик назвав дані фото 1
інфографіка: @clement_molin / X

Енергетика та логістика – головні цілі

З близько 400 зафіксованих влучань більшість припала на об'єкти енергетики та логістики. Аналітик виокремив основні категорії уражених цілей:

  • 69 ударів по об'єктах паливної інфраструктури (переважно автозаправні станції);
  • понад 60 ударів по складах;
  • 36 ударів по промислових будівлях;
  • 32 удари по залізничних об'єктах.

Зокрема, заправні комплекси «Укрнафти» на Дніпропетровщині РФ атакувала неодноразово протягом місяця – компанія вже була змушена зупинити роботу шести автозаправних комплексів через постійні обстріли.

Скільки ракет та дронів Росія випустила по Україні у липні: аналітик назвав дані фото 2
інфографіка: @clement_molin / X

Київ під прицілом ракет

Найбільш руйнівних ударів у липні зазнав Київ: за даними аналітика, у столиці уражено понад 20 цілей, переважно ракетами. Серед них – 13 промислових підприємств та сім логістичних складів.

Скільки ракет та дронів Росія випустила по Україні у липні: аналітик назвав дані фото 3
інфографіка: @clement_molin / X

Географія: Дніпропетровщина попереду

Найбільше ударів зафіксовано на Дніпропетровщині – 118, далі йдуть Чернігівщина (59), Миколаївщина (52) та Харківщина (39). Це пояснюється концентрацією ударів по енергетичній інфраструктурі регіону: 30 ударів по Дніпропетровщині, 20 – по Харківщині, 19 – по Чернігівщині. По складах ситуація подібна: 12 ударів на Дніпропетровщині, 11 – на Миколаївщині, дев'ять – на Чернігівщині.

Скільки ракет та дронів Росія випустила по Україні у липні: аналітик назвав дані фото 4
Скільки ракет та дронів Росія випустила по Україні у липні: аналітик назвав дані фото 5
інфографіка: @clement_molin / X

Зросла й кількість ударів по логістиці (дороги, залізниця, порти): 21 на Дніпропетровщині, 16 на Миколаївщині, 15 – на Одещині. За словами аналітика, для ударів по логістичних об'єктах Росія масово використовує саме джет-дрони «Герань-4».

37% усіх ударів зафіксовано на відстані 50–100 км від лінії фронту, 29% – 20–50 км, 17% – 100–200 км.

Скільки ракет та дронів Росія випустила по Україні у липні: аналітик назвав дані фото 6

Прогноз: кампанія посилюється

Аналітик зазначає, що масштаб і руйнівність російських ударів роками залишаються недооціненими, тому вже кілька місяців він самостійно картографує наслідки атак і формує статистику. За його оцінкою, кампанія РФ проти України продовжує інтенсифікуватися, а окремо він відстежуватиме, чи зросте кількість ударів по електропідстанціях – у липні їх зафіксовано лише 22.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що липневі 376 ракет за версією AFP стали рекордною місячною кількістю з початку повномасштабного вторгнення – це більш ніж удвічі перевищує червневий показник.

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Теги: Дніпро інфраструктура дрон Україна липень Дніпропетровщина Харківщина ворог росія

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