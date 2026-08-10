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170 боїв за добу: лінія фронту станом на 10 серпня 2026

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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170 боїв за добу: лінія фронту станом на 10 серпня 2026
Ситуація на фронті 10 серпня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 10 серпня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 59 авіаційних ударів – скинув 180 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6343 дрони-камікадзе та здійснив 1909 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

10 серпня на фронті відбулося 170 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 34 окупанти та поранено 23. Знищено три одиниці автомобільної та п'ять одиниць спеціальної техніки ворога. Пошкоджено чотири артилерійські системи та три одиниці автомобільної техніки противника. Знищено або подавлено 335 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Противник здійснив одну атаку, яка триває. Окупанти здійснили 46 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

170 боїв за добу: лінія фронту станом на 10 серпня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів біля Стариці та Лиману. 

170 боїв за добу: лінія фронту станом на 10 серпня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог здійснив один штурм позицій Сил оборони в напрямку Новоплатонівки.

170 боїв за добу: лінія фронту станом на 10 серпня 2026 фото 3

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Зафіксовано 15 спроб загарбників просунутися в районах:

  • Новоселівки
  • Лиману
  • Діброви
  • Дронівки
  • Кривої Луки
  • Закітного

Одне боєзіткнення триває. 

170 боїв за добу: лінія фронту станом на 10 серпня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони успішно зупинили чотири спроби загарбників просунутися вперед поблизу Рай-Олександрівки.

170 боїв за добу: лінія фронту станом на 10 серпня 2026 фото 5

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Зафіксовано один ворожий штурм у районі Часового Яру.

170 боїв за добу: лінія фронту станом на 10 серпня 2026 фото 6

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 22 ворожих штурми поблизу:

  • Іванопілля
  • Костянтинівки
  • Іллінівки
  • Новоселівки
  • Торського
  • Миколайпілля 
170 боїв за добу: лінія фронту станом на 10 серпня 2026 фото 7

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Ворог здійснив 20 атак. Окупанти намагалися просунутися в районах:

  • Торецького
  • Вільного
  • Нового Донбасу
  • Світлого
  • Білицького
  • Новоолександрівки
  • Василівки
  • Котлиного
  • Удачного
  • Сергіївки
  • Новомиколаївки
  • Молодецького
  • Новоплатонівки
170 боїв за добу: лінія фронту станом на 10 серпня 2026 фото 8

На Олександрівському напрямку

Наші захисники відбили чотири атаки окупантів у районах Калинівського, Данилівки, Єгорівки та Рибного.

170 боїв за добу: лінія фронту станом на 10 серпня 2026 фото 9

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Зафіксовано сім атак окупантів у районах:

  • Воздвижівки
  • Рівного
  • Гіркого
  • Чарівного

Три боєзіткнення тривають. 

170 боїв за добу: лінія фронту станом на 10 серпня 2026 фото 10

На Оріхівському напрямку

Наші захисники відбили дві атаки противника в районах Новоселівки, Зарічного та Новояковлівки. Два боєзіткнення тривають.

170 боїв за добу: лінія фронту станом на 10 серпня 2026 фото 11

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Штурмових дій противника не зафіксовано.

170 боїв за добу: лінія фронту станом на 10 серпня 2026 фото 12

Нагадаємо, 9 серпня на фронті відбулося 213 бойових зіткнень. Найгарячішим тоді також були Лиманський та Покровський напрямки.

Нині триває 1629-й день повномасштабної війни.

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Теги: Покровськ Костянтинівка Слов’янськ обстріл Генштаб ворог окупанти

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