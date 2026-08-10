170 боїв за добу: лінія фронту станом на 10 серпня 2026

Лінія фронту станом на 10 серпня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 59 авіаційних ударів – скинув 180 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6343 дрони-камікадзе та здійснив 1909 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

10 серпня на фронті відбулося 170 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 34 окупанти та поранено 23. Знищено три одиниці автомобільної та п'ять одиниць спеціальної техніки ворога. Пошкоджено чотири артилерійські системи та три одиниці автомобільної техніки противника. Знищено або подавлено 335 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Противник здійснив одну атаку, яка триває. Окупанти здійснили 46 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів біля Стариці та Лиману.

На Куп’янському напрямку

Ворог здійснив один штурм позицій Сил оборони в напрямку Новоплатонівки.

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Зафіксовано 15 спроб загарбників просунутися в районах:

Новоселівки

Лиману

Діброви

Дронівки

Кривої Луки

Закітного

Одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони успішно зупинили чотири спроби загарбників просунутися вперед поблизу Рай-Олександрівки.

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Зафіксовано один ворожий штурм у районі Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 22 ворожих штурми поблизу:

Іванопілля

Костянтинівки

Іллінівки

Новоселівки

Торського

Миколайпілля

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Ворог здійснив 20 атак. Окупанти намагалися просунутися в районах:

Торецького

Вільного

Нового Донбасу

Світлого

Білицького

Новоолександрівки

Василівки

Котлиного

Удачного

Сергіївки

Новомиколаївки

Молодецького

Новоплатонівки

На Олександрівському напрямку

Наші захисники відбили чотири атаки окупантів у районах Калинівського, Данилівки, Єгорівки та Рибного.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Зафіксовано сім атак окупантів у районах:

Воздвижівки

Рівного

Гіркого

Чарівного

Три боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку

Наші захисники відбили дві атаки противника в районах Новоселівки, Зарічного та Новояковлівки. Два боєзіткнення тривають.

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Штурмових дій противника не зафіксовано.

Нагадаємо, 9 серпня на фронті відбулося 213 бойових зіткнень. Найгарячішим тоді також були Лиманський та Покровський напрямки.

Нині триває 1629-й день повномасштабної війни.