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Тривога в столиці тривала 39 хвилин: Київ перебував під ворожою атакою

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Тривога в столиці тривала 39 хвилин: Київ перебував під ворожою атакою
колаж: glavcom.ua

Громадяни можуть залишати укриття

У Києві та низці областей України вночі 11 серпня лунала повітряна тривога. Про це інформує «Главком».

Повітряні сили попереджали про загрозу балістики. 

У ніч на 11 серпня Росія завдала ракетного удару по Києву та Запоріжжю, застосувавши балістичні ракети та крилаті ракети «Циркон», у кількох районах столиці пролунали вибухи. 

О 01:06 оголосили відбій повітряної тривоги.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, триває 1629-й день повномасштабної війни

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Теги: населення тривога укриття

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