Тривога в столиці тривала 39 хвилин: Київ перебував під ворожою атакою
Громадяни можуть залишати укриття
У Києві та низці областей України вночі 11 серпня лунала повітряна тривога. Про це інформує «Главком».
Повітряні сили попереджали про загрозу балістики.
У ніч на 11 серпня Росія завдала ракетного удару по Києву та Запоріжжю, застосувавши балістичні ракети та крилаті ракети «Циркон», у кількох районах столиці пролунали вибухи.
О 01:06 оголосили відбій повітряної тривоги.
Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:
Мапа укриттів для населення міста Києва
Нагадаємо, триває 1629-й день повномасштабної війни
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