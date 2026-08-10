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Росіяни вбили 15-річного хлопця на Дніпропетровщині

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Росіяни вбили 15-річного хлопця на Дніпропетровщині
Наслідки чергового ворожого обстрілу цивільної інфраструктури на Дніпропетровщині
фото: Дніпропетровська ОВА

Дніпропетровська ОВА: за добу в області двоє загиблих і п'ятеро поранених

Російські війська від початку доби майже шістдесят разів атакували п'ять районів Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбою – загинули двоє людей, серед них 15-річний хлопець, ще п'ятеро дістали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Дніпропетровську ОВА.

Загинула дитина в Грушівській громаді

Найтяжчі наслідки – у Грушівській громаді Криворізького району: там ворог убив 15-річного хлопця. Поранення дістали ще двоє юнаків – 16-річного госпіталізували в стані середньої тяжкості, 17-річний лікуватиметься амбулаторно. Також пошкоджена автівка. Про це повідомила Дніпропетровська ОВА.

Нікопольщина: загинув чоловік 

На Нікопольщині під ударом опинилися Нікополь, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Внаслідок атак загинув 57-річний чоловік, ще троє людей дістали поранення. Пошкоджені інфраструктура, будівля басейну, приватні будинки та автівка.

Росіяни вбили 15-річного хлопця на Дніпропетровщині фото 1

Синельниківський, Кам'янський і Павлоградський райони

У Синельниківському районі противник цілив по Петропавлівській і Васильківській громадах – понівечена заправка. У Кам'янському районі постраждала Верхівцевська громада, де пошкоджене підприємство. У Павлоградському районі росіяни вдарили по райцентру та Вербківській громаді, де спалахнули пожежі.

Росіяни вбили 15-річного хлопця на Дніпропетровщині фото 2

Криворіжжя: пожежі у трьох громадах

Крім Грушівської, під атаками на Криворіжжі потерпали Софіївська та Новопільська громади – там сталися пожежі та пошкоджена інфраструктура.

Дніпропетровщина потерпає від ворожих обстрілів практично щодня. Так, 5 серпня росіяни атакували Нікопольський і Павлоградський райони – тоді постраждали сім людей, а окупанти застосували безпілотники, артилерію та авіабомби понад сорок разів. Про це повідомляла обласна влада. Через постійні удари по енергетичній інфраструктурі область неодноразово залишалася без світла – зокрема, після одного з обстрілів без електропостачання опинилися понад 55 тис. абонентів, йшлося у зверненні ОВА.

Нагадаємо, попередньої доби ворог також атакував Дніпропетровщину дронами, пошкодивши автозаправну станцію та зернові склади.

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Теги: дитина росіяни ворог заправка інфраструктура громада окупанти Дніпропетровщина

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