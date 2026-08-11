Росія атакувала Київ і Запоріжжя: є руйнування і загиблі
У Запоріжжі пошкоджено будівлі та сталися пожежі, у Києві працюють екстрені служби
У ніч на 11 серпня Росія завдала ракетного удару по Києву, застосувавши балістичні ракети та крилаті ракети «Циркон», у кількох районах столиці пролунали вибухи. Під ударом також опинилося Запоріжжя. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ та моніторингові Telegram-канали, пише «Главком».
02:08 Оновлення
Кількість жертв ворожої атаки на Запоріжжя зростає: п'ятеро людей загинули, ще 20 дістали поранення. Про це повідомив Іван Федоров.
01:36 Оновлення
Уже відомо про дев'ятьох постраждалих унаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Росіяни атакували промислові об'єкти та інфраструктуру, пошкоджено гаражний кооператив і нежитлові будівлі. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу. Про це повідомив Іван Федоров.
01:24 Оновлення
Станом на 01:20 у Києві відомо про одного постраждалого. На місці працюють екстрені служби, інформація оновлюється. Про це повідомили в КМВА.
01:16 Оновлення
Щонайменше дві людини дістали поранення внаслідок масованої атаки на Запоріжжя. Російські ракети та авіабомби вдарили по обласному центру. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Інформація про наслідки атаки продовжує надходити.
01:01 Оновлення
Пошкоджені будинки, нежитлові будівлі, є знеструмлення, виникли пожежі – такі попередні наслідки російського комбінованого удару по Запоріжжю. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
«Екстрені служби вже працюють», – зазначили в ОВА.
У Києві, а за кілька хвилин і у Запоріжжі, тим часом оголосили відбій загрози застосування балістичного озброєння.
00:40 Оновлення
У Шевченківському районі Києва зафіксовано виклик медиків, бригада вже виїхала на місце, повідомив мер столиці Віталій Кличко. Також у районі фіксується займання складських приміщень.
«Загроза зберігається. Будь ласка, залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги», – закликали в КМВА.
00:40 Оновлення
Повітряні сили ЗСУ попереджають, що загроза застосування балістичних ракет зберігається. Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу і залишатися в укриттях.
00:36 Оновлення
Київ та передмістя продовжують перебувати під масованою атакою балістичних ракет РФ, у різних районах столиці повторно лунають вибухи.
Що відомо
Тривогу в Києві оголосили о 00:26 через загрозу застосування балістичного озброєння – про це повідомили Повітряні сили ЗСУ. Мешканцям столиці наказали негайно вирушати до укриттів і залишатися там до завершення тривоги.
Моніторингові канали фіксували рух ракет типу «Циркон» та балістичних цілей у напрямку Київщини з боку Курської області.
Мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що місто перебуває під атакою.
«Вибухи в столиці. Місто під атакою балістики. Перебувайте в укриттях!» – написав Кличко.
За даними моніторингових Osint-каналів, Росія завдала середньої за масштабом ракетної атаки по Україні. Під ударом опинилися Київ, Запоріжжя та Миколаїв (останній – ударними дронами).
За попередніми даними, застосовано:
- балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23 – 2 по Києву, 3–4 по Запоріжжю;
- крилаті ракети «Циркон» – 4 по Києву;
- керовані авіабомби – щонайменше 4 по Запоріжжю.
Також не виключають, що по Запоріжжю могли застосувати балістичну ракету KN-23 північнокорейського виробництва, запущену з Воронезької області РФ. Остаточна кількість застосованого озброєння уточнюється.
Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:
Мапа укриттів для населення міста Києва
Нагадаємо, триває 1630-й день повномасштабної війни
Коментарі — 0