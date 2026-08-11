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Росія атакувала Київ і Запоріжжя: є руйнування і загиблі

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Росія атакувала Київ і Запоріжжя: є руйнування і загиблі
Наслідки нічної атаки ворога у Запоріжжі
фото: Запорізька ОВА

У Запоріжжі пошкоджено будівлі та сталися пожежі, у Києві працюють екстрені служби

У ніч на 11 серпня Росія завдала ракетного удару по Києву, застосувавши балістичні ракети та крилаті ракети «Циркон», у кількох районах столиці пролунали вибухи. Під ударом також опинилося Запоріжжя. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ та моніторингові Telegram-канали, пише «Главком».

02:08 Оновлення

Кількість жертв ворожої атаки на Запоріжжя зростає: п'ятеро людей загинули, ще 20 дістали поранення. Про це повідомив Іван Федоров.

01:36 Оновлення

Уже відомо про дев'ятьох постраждалих унаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Росіяни атакували промислові об'єкти та інфраструктуру, пошкоджено гаражний кооператив і нежитлові будівлі. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу. Про це повідомив Іван Федоров.

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01:24 Оновлення

Станом на 01:20 у Києві відомо про одного постраждалого. На місці працюють екстрені служби, інформація оновлюється. Про це повідомили в КМВА.

01:16 Оновлення

Щонайменше дві людини дістали поранення внаслідок масованої атаки на Запоріжжя. Російські ракети та авіабомби вдарили по обласному центру. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Росія атакувала Київ і Запоріжжя: є руйнування і загиблі фото 1
фото: Запорізька ОВА

Інформація про наслідки атаки продовжує надходити.

01:01 Оновлення

Пошкоджені будинки, нежитлові будівлі, є знеструмлення, виникли пожежі – такі попередні наслідки російського комбінованого удару по Запоріжжю. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Екстрені служби вже працюють», – зазначили в ОВА.

Росія атакувала Київ і Запоріжжя: є руйнування і загиблі фото 2
фото: Запорізька ОВА

У Києві, а за кілька хвилин і у Запоріжжі, тим часом оголосили відбій загрози застосування балістичного озброєння.

00:40 Оновлення

У Шевченківському районі Києва зафіксовано виклик медиків, бригада вже виїхала на місце, повідомив мер столиці Віталій Кличко. Також у районі фіксується займання складських приміщень.

«Загроза зберігається. Будь ласка, залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги», – закликали в КМВА.

00:40 Оновлення

Повітряні сили ЗСУ попереджають, що загроза застосування балістичних ракет зберігається. Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу і залишатися в укриттях.

00:36 Оновлення

Київ та передмістя продовжують перебувати під масованою атакою балістичних ракет РФ, у різних районах столиці повторно лунають вибухи.

Що відомо

Тривогу в Києві оголосили о 00:26 через загрозу застосування балістичного озброєння – про це повідомили Повітряні сили ЗСУ. Мешканцям столиці наказали негайно вирушати до укриттів і залишатися там до завершення тривоги.

Моніторингові канали фіксували рух ракет типу «Циркон» та балістичних цілей у напрямку Київщини з боку Курської області.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що місто перебуває під атакою.

«Вибухи в столиці. Місто під атакою балістики. Перебувайте в укриттях!» – написав Кличко.

За даними моніторингових Osint-каналів, Росія завдала середньої за масштабом ракетної атаки по Україні. Під ударом опинилися Київ, Запоріжжя та Миколаїв (останній – ударними дронами). 

За попередніми даними, застосовано:

  • балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23 – 2 по Києву, 3–4 по Запоріжжю;
  • крилаті ракети «Циркон» – 4 по Києву;
  • керовані авіабомби – щонайменше 4 по Запоріжжю.

Також не виключають, що по Запоріжжю могли застосувати балістичну ракету KN-23 північнокорейського виробництва, запущену з Воронезької області РФ. Остаточна кількість застосованого озброєння уточнюється.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, триває 1630-й день повномасштабної війни

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Теги: Київ балістичні ракети Запоріжжя росія Віталій Кличко військові озброєння населення ракетна атака

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