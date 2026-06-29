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Російський дрон атакував маршрутку у Запоріжжі: загинули люди

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Російський дрон атакував маршрутку у Запоріжжі: загинули люди
Серед постраждалих є дитина
фото: Іван Федоров/Telegram

Росія вбила двох людей у Запоріжжі

Сьогодні, 29 червня, росіяни атакували безпілотником маршрутне таксі в одному із районів Запоріжжя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

«На жаль, двоє людей загинули. Кількість постраждалих зросла до шести, серед них – дитина», – йдеться у повідомленні.

Російський дрон атакував маршрутку у Запоріжжі: загинули люди фото 1
Російський дрон атакував маршрутку у Запоріжжі: загинули люди фото 2
Російський дрон атакував маршрутку у Запоріжжі: загинули люди фото 3
Російський дрон атакував маршрутку у Запоріжжі: загинули люди фото 4
Російський дрон атакував маршрутку у Запоріжжі: загинули люди фото 5

Нагадаємо, уночі російський дрон атакував автозаправну станцію у Полтавському районі. Унаслідок удару одна людина травмована.

Як повідомлялося, минулої доби російські війська 46 разів обстріляли населені пункти Сумської області. Під ударами опинилися Сумський, Шосткинський, Охтирський та Конотопський райони.

До слова, 29 червня російська терористична армія вдарила по Дніпру. Унаслідок атаки є загиблі та поранені.

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Теги: Запоріжжя війна

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