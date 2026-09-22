Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Українські військові уразили п'ять пускових установок дронів у Росії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Українські військові уразили п'ять пускових установок дронів у Росії
Генштаб підтвердив ураження бази реактивних дронів у Орловській області
фото: Радіо Свобода

Під удар також потрапили три складські приміщення та майданчик, з якого росіяни запускали реактивні БпЛА

Сили оборони України уразили російський об'єкт, який використовувався для зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників. Атака відбулася 21 вересня поблизу населеного пункту Цимбулова Орловської області РФ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними військових, унаслідок атаки було уражено щонайменше три складські приміщення, де російські війська зберігали безпілотники. На об'єктах виникли пожежі.

Українські військові уразили п'ять пускових установок дронів у Росії фото 1
фото: Генеральний штаб ЗСУ

Крім того, Сили оборони пошкодили майданчик, який використовувався для запуску реактивних БпЛА, а також п'ять пускових установок.

Інформації про типи безпілотників, які зберігалися на об'єкті, а також про остаточний масштаб завданих пошкоджень Генштаб наразі не наводить.

Нагадаємо, раніше Сили оборони України уразили російську радіолокаційну станцію «Каста» в районі Пікузів Донецької області. Також під удар потрапили пункт управління безпілотниками та жива сила російських військ.

Також Генеральний штаб підтвердив ураження нафтопереробних заводів «Башнефть-УНПЗ» в Уфі та Куйбишевського НПЗ у Самарі. Атаки відбулися протягом 21 вересня та в ніч на 22 вересня. 

Теги: росія дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Всі голоси повністю контролюються та будуть переписані Кремлем
Politico: Фіктивні вибори підкреслюють вплив Путіна на Росію
19 вересня, 04:45
Російський диктатор Володимир Путін та Алішер Усманов мають давні зв’язки
Франція заблокувала продовження санкцій проти Росії
18 вересня, 13:42
Адміністрація Трампа може укласти різні угоди з РФ
Білий дім розглядає окремі економічні угоди з РФ до завершення війни в Україні – NYT
18 вересня, 04:57
Унаслідок ударів пошкоджено будинки, склади, гаражі та автомобілі
Одеса зазнала ракетно-дронової атаки: є багато постраждалих (оновлено)
13 вересня, 13:28
Буданов наголосив, що готовність Латвії до можливих дій Росії може вплинути на рішення Кремля
Буданов розповів, на яку саме країну Балтії може напасти Росія
11 вересня, 16:52
Українські дрони атакували 14 регіонів РФ, але не Москву
Росія визнала, що Україна не атакувала Москву після обіцянки Зеленського
6 вересня, 09:40
Директор ЦРУ Джон Реткліфф налагоджує контакти з Росією
Навіщо директор ЦРУ таємно їздив до Москви: Держсекретар США розкрив деталі
2 вересня, 21:46
Іжорський промисловий майданчик – одна з найбільших промислових зон Санкт-Петербурга
У Петербурзі спалахнула масштабна пожежа на складі: дрони не причетні
23 серпня, 04:44
Бої за Родинське тривали з осені минулого року
Росіяни окупували місто у Донецькій області – DeepState
22 серпня, 16:51

Соціум

Санкції США поставили під загрозу роботу Міжнародного кримінального суду – AP
Санкції США поставили під загрозу роботу Міжнародного кримінального суду – AP
Українські удари обмежили перекидання техніки РФ на запорізькому напрямку – ISW
Українські удари обмежили перекидання техніки РФ на запорізькому напрямку – ISW
Українські військові уразили п'ять пускових установок дронів у Росії
Українські військові уразили п'ять пускових установок дронів у Росії
Колишній мер Білгорода загинув на війні проти України
Колишній мер Білгорода загинув на війні проти України
Сили оборони уразили два великі російські НПЗ – Генштаб
Сили оборони уразили два великі російські НПЗ – Генштаб
США розгорнули дві нові військові бази у Гренландії
США розгорнули дві нові військові бази у Гренландії

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
370K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 вересня: ситуація на фронті
200K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 вересня 2026
150K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
147K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
68K
Івахненко пояснила звідки в неї дорогі прикраси, які засвітилися в операції «Карфаген»

Новини

Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
Сьогодні, 12:00
Календар рибалки на жовтень 2026: найкращі дні для кльову та яку рибу ловити
Вчора, 22:30
В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
19 вересня, 05:59
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
18 вересня, 18:07
В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року
18 вересня, 05:59
В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
17 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua