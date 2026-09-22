Українські військові уразили п'ять пускових установок дронів у Росії

Під удар також потрапили три складські приміщення та майданчик, з якого росіяни запускали реактивні БпЛА

Сили оборони України уразили російський об'єкт, який використовувався для зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників. Атака відбулася 21 вересня поблизу населеного пункту Цимбулова Орловської області РФ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними військових, унаслідок атаки було уражено щонайменше три складські приміщення, де російські війська зберігали безпілотники. На об'єктах виникли пожежі.

фото: Генеральний штаб ЗСУ

Крім того, Сили оборони пошкодили майданчик, який використовувався для запуску реактивних БпЛА, а також п'ять пускових установок.

Інформації про типи безпілотників, які зберігалися на об'єкті, а також про остаточний масштаб завданих пошкоджень Генштаб наразі не наводить.

Нагадаємо, раніше Сили оборони України уразили російську радіолокаційну станцію «Каста» в районі Пікузів Донецької області. Також під удар потрапили пункт управління безпілотниками та жива сила російських військ.

Також Генеральний штаб підтвердив ураження нафтопереробних заводів «Башнефть-УНПЗ» в Уфі та Куйбишевського НПЗ у Самарі. Атаки відбулися протягом 21 вересня та в ніч на 22 вересня.