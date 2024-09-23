Російський удар по Запоріжжю: п'ять поранених та пошкоджені будинки

В місті пошкоджені будинки

У ніч проти 23 вересня армія Росії обстріляла Запоріжжя. Внаслідок обстрілу, за попередньою інформацією, поранення отримали п'ятеро людей. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Росіяни атакували Запоріжжя. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені поруч розташовані будинки. Здійнялася пожежа. На місці працюють рятувальники», – розповів чиновник.

Він зазначив, що в місті частково зруйновані будівлі, вибуховою хвилею пошкоджені сусідні будинки, а також сталася пожежа.

На місці події працюють рятувальники. Постраждалим надається необхідна допомога. Інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється.



Нагадаємо, вибух у лікарняній палаті в Запоріжжі: поліція повідомила деталі.