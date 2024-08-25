Влада Сум уточнила кількість постраждалих внаслідок обстрілу

У Сумській області 7 постраждалих

Увечері, 24 серпня, російські війська завдали авіаційно-ракетного удару по приватному сектору міста Суми. Внаслідок двох влучань попередньо постраждало семеро людей, двоє з яких перебувають у важкому стані. Про це інформує Сумська ОВА.

«Внаслідок авіаційно-ракетного удару (2 влучання) по приватному сектору міста Суми, попередньо, поранено сім людей. Двоє – у важкому стані», – йдеться в повідомленні.

На місці події працюють рятувальники та медики. Постраждалим надається необхідна допомога. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки.

Нагадаємо, що у Сумах росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру: є поранені.



Як повідомлялося, на Сумщині запроваджено обмеження на переміщення в прикордонній зоні.

До слова, 11 серпня російські загарбники завдали ракетно-авіаційного удару по об'єктах інфраструктури на Сумщині.