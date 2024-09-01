Атака дронів: у Москві палає НПЗ

Мер міста заявив, що пошкоджень та постраждалих немає

У Москві після атаки дронів виникла пожежа на нафтопереробному заводі. Про це повідомляють місцеві пабліки та мер міста Сергій Собянін.

За словами мера столиці РФ, БпЛА намагалися атакувати Московський нафтопереробний завод. Безпілотник нібито був збитий у районі заводу.

"БпЛА збитий у районі Московського НПЗ, пошкоджень та постраждалих немає, загрози роботі МНПЗ немає", - пише мер столиці боліт Собянін.



Водночас, на відео, яке шириться російськими пабліками, можна побачити, що на НПЗ виникла пожежа. pic.twitter.com/Xk83574ZAo — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 1, 2024

«Пошкоджень та постраждалих немає, загрози роботі МНПЗ немає», – пише Собянін.

Водночас, на відео, яке шириться мережею, можна побачити, що на НПЗ виникла пожежа.

Нагадаємо, у ніч на 1 вересня безпілотники атакували атакували Московську, Рязанську, Тульську, Воронезьку, Липецьку, Брянську, Білгородську та Курську області РФ. Про вибухи також повідомляли мешканці Калузької та Орловської областей.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що російську столицю нібито атакували безпілотники. За його словами було нібито збито п'ять безпілотників.

Один з безпілотників атакував місто Кашира у Московські області. Місцеві жителі стверджують, що атаковано Каширську районну електростанцію.

Окрім цього, безпілотники атакували Тверську область Росії. Під атакою опинилася Конаківська електростанція. За словами місцевих жителів, атака розпочалася близько 3:30 ночі. Було зафіксовано п'ять-шість безпілотників. Наразі дороги у напрямку станції перекриті. На станції спалахнула пожежа.