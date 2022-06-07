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    Події в Україні

    Окупанти перекидають в Україну «Урагани» та «Гіацинти» (відео)

    Вагони з ворожою технікою прямують до України - Окупанти перекидають в Україну «Урагани» та «Гіацинти» (відео)
    Вагони з ворожою технікою прямують до України
    скрін з відео

    Рашисти перекидають техніку з Іркутської області

    Російська Федерація продовжує завозити ворожу техніку в Україну. Про це повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко в Telegram.

    «Окупанти перекидають з Іркутської області в Україну системи залпового вогню «Ураган» та 152-мм САУ «Гіацинт», – написав Цаплієнко.

    Нагадаємо, 2 червня повідомлялось, що у Білорусі помітили ешелон з 50 одиниць техніки, який прямує до кордону з Волинською областю. На багатьох з машин можна помітити розпізнавальний знак – червоний квадрат.

    Більшість техніки, яка находилася в Хойниках з 7 травня, завантажена на ешелон. Раніше її використовували для зміцнення кордону з Україною в Гомельській області. Інша ж, менша частина також використовувалася для посилення кордону з Польщею, а тепер її перевозять у напрямку Бреста.

    3 червня стало відомо, що військова техніка Білорусі підійшла впритул до кордону з Волинською областю.

    Теги: росія окупанти війна Україна ураган окупація #stoprussia
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    Окупанти перекидають в Україну «Урагани» та «Гіацинти» (відео)