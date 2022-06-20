Росія погрожує Україні ударами по центрах ухвалення рішень

Шеремет заявив, що «атака на вежі «Чорноморнафтогазу» розв'язала РФ руки»

Росія може завдати ракетних ударів по українських центрах ухвалення рішень через атаку на вишки «Чорноморнафтогазу». Про це повідомив «депутат» окупованого Криму Михайло Шеремет виданню «РИА Новости».

Шеремет заявив, що «атака на вежі «Чорноморнафтогазу» розв'язала РФ руки».

«Найближчим часом будуть завдані удари у відповідь по центрах ухвалення рішень», – додав «депутат».

Нагадаємо, сьогодні ЗСУ завдали ракетного удару по бурових вишках «Петро Годованець» і «Україна», які 2014 року захопили російські окупанти.

Варто нагадати, що у 2014 році Росія захопила так звані «вишки Бойка» – бурові платформи в 100 км від Одеси і 150 км від Криму. Крім газовидобутку, окупанти також використовували їх для спостереження за надводною обстановкою за допомогою радіотехнічної розвідки.

До слова, триває 117-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках і намагається просунутися на Слов’янському напрямку.



