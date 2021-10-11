Російські бойовики поранили українського військового

Збройні сили відкрили вогонь у відповідь та змусили бойовиків припинити обстріли

Збройні сили відкрили вогонь у відповідь та змусили бойовиків припинити обстріли

Позиції українських воїнів біля Південного ворог обстріляв тричі

Внаслідок ворожого обстрілу в понеділок, 11 жовтня, поранення дістав один військовослужбовець Об’єднаних сил. Про це йдеться у вечірньому зведенні командування Об’єднаних сил.

Зазначається, що воїну було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.

У штабі розповіли, що з початку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню. Позиції українських воїнів біля Південного (район Горлівки) ворог обстріляв тричі, використовуючи великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю та гранатомети різних систем. Поблизу Кримського на Луганщині окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.

Нагадаємо, що минулої доби бойовики 10 разів порушили режим тиші. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

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