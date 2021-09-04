Сергій Поярков потрапив у реанімацію

Художника недавно прооперували

Український художник Сергій Поярков потрапив в реанімацію і переніс важку операцію на серці. Про це нас своїй сторінці у Facebook повідомив актор та волонтер Мирослав Гай.

«Сергій потрапив в реанімацію і переніс важку операцію на серці.

Поярков багато разів допомагав ЗСУ у вирішенні важливих питань.

На його рахунку допомога в ремонті військового шпиталю у Сіверодонецьку, ремонт дитячого садочку в Гранітному на лінії розмежування, ремонті штабу 501шого бату морпіхів...Багато чого... Напишіть йому пару слів підтримки. Він хороша людина», – написав Гай.

Сергій Поярков – український художник, блогер і телеведучий, волонтер та громадський діяч. Ведучий програми «Поярков News» на телеканалі «Прямий», ведучий відеоблогу. Один з лідерів Автомайдану.

Поярков став широко відомий у 2004 році під час Помаранчевої революції завдяки своїй активній громадянській позиції та сатиричним карикатурам.

Після обрання президентом Володимира Зеленського Поярков відзначився численними скандальними заявами на його адресу.Зеленський же особисто подав до суду на Пояркова через погрози або насильство на його адресу. Шевченківський райсуд Києва відпустив Пояркова під особисте зобовʼязання.

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