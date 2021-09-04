  1. Головна
  2. Країна
  3. Культура
рус
    Культура

    Сергій Поярков потрапив у реанімацію

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Товариш Пояркова просить підтримати Сергія - Сергій Поярков потрапив у реанімацію
    Товариш Пояркова просить підтримати Сергія
    Фото з відкритих джерел

    Художника недавно прооперували

    Український художник Сергій Поярков потрапив в реанімацію і переніс важку операцію на серці. Про це нас своїй сторінці у Facebook повідомив актор та волонтер Мирослав Гай.

    «Сергій потрапив в реанімацію і переніс важку операцію на серці.

    Поярков багато разів допомагав ЗСУ у вирішенні важливих питань.

    На його рахунку допомога в ремонті військового шпиталю у Сіверодонецьку, ремонт дитячого садочку в Гранітному на лінії розмежування, ремонті штабу 501шого бату морпіхів...Багато чого... Напишіть йому пару слів підтримки. Він хороша людина», – написав Гай.

    Сергій Поярков – український художник, блогер і телеведучий, волонтер та громадський діяч. Ведучий програми «Поярков News» на телеканалі «Прямий», ведучий відеоблогу. Один з лідерів Автомайдану.

    Поярков став широко відомий у 2004 році під час Помаранчевої революції завдяки своїй активній громадянській позиції та сатиричним карикатурам.

    Після обрання президентом Володимира Зеленського Поярков відзначився численними скандальними заявами на його адресу.Зеленський же особисто подав до суду на Пояркова через погрози або насильство на його адресу. Шевченківський райсуд Києва відпустив Пояркова під особисте зобовʼязання.

    Читайте також: Зеленський подав в суд на художника Пояркова
    Теги: ЗСУ волонтер ремонт Facebook актор
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Сергій Поярков потрапив у реанімацію