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    На Одещині правоохоронці виявили диверсантів із гранатометами і вибухівкою (фото)

    Диверсанти стріляли в правоохоронців - На Одещині правоохоронці виявили диверсантів із гранатометами і вибухівкою (фото)
    Диверсанти стріляли в правоохоронців
    фото: Державна прикордонна служба України/Facebook

    Під час спроби перевірити невідомих проти захисників відкрили вогонь

    У місті Роздільна Одеської області спільна група прикордонників, поліцейських та тероборонівців виявила диверсантів. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

    Підозрілих осіб помітили на мікроавтобусі Volkswagen. Під час спроби перевірити невідомих проти захисників міста відкрили вогонь з іншого автомобіля – позашляховика Mitsubishi L-200. Бійці спільної групи почали стріляти у відповідь, після чого позашляховик поїхав геть.

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    На Одещині правоохоронці виявили диверсантів із гранатометами і вибухівкою (фото)
    На Одещині правоохоронці виявили диверсантів із гранатометами і вибухівкою (фото)
    На Одещині правоохоронці виявили диверсантів із гранатометами і вибухівкою (фото)
    На Одещині правоохоронці виявили диверсантів із гранатометами і вибухівкою (фото)
    На Одещині правоохоронці виявили диверсантів із гранатометами і вибухівкою (фото)

    «У затриманому мікроавтобусі виявили зброю (в тому числі автомати, гранатомети), боєприпаси, міни, вибухівку. Також затримано одного з диверсантів, особа якого встановлюється. Пошук решти диверсантів триває», – ідеться у повідомленні.

    У інформації також вказано, що серед захисників України є поранені.

    Нагадаємо, російська влада вперше визнала втрати під час вторгнення в Україну. Голова Дагестану Сергій Меліков висловив співчуття у зв'язку із загибеллю на території України російського кадрового офіцера Нурмагомеда Гаджимагомедова. Під Гостомелем розгромили колону російського спецназу і лікквідували кадирівського полковника Магомеда Тушаєва. Про це повідомили «Главкому» в Офісі президента.

    Зазначимо, російська армія в ніч на неділю завдала ракетного удару по Василькову неподалік Києва, внаслідок чого виникла пожежа на нафтобазі.

    Теги: пожежа армія боєприпаси влада час Volkswagen
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    На Одещині правоохоронці виявили диверсантів із гранатометами і вибухівкою (фото)