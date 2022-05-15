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    Російські хакери атакували сайт міськради Львова: викрадено файли

    Рашисти атакують на інформаційному фронті - Російські хакери атакували сайт міськради Львова: викрадено файли
    Рашисти атакують на інформаційному фронті
    фото з відкритих джерел

    Файли опублікували на ворожих Telegram-каналах

    Під час кібератаки на сайт Львівської міськради, що відбулася 13 травня, російські хакери викрали частину робочих файлів відомства. Про це повідомив заступник мера Львова Андрій Москаленко.

    «Щойно стало відомо про перші наслідки кібератаки на Львів 13 травня. Росія крім ракет використовує і IT-фронт. Крім руйнування системи управління містом, ворог ставив за мету отримання даних», – повідомив Андрій Москаленко.

    Він додав, що попри всі системи захисту хакерам РФ вдалося викрасти частину робочих файлів. Пізніше їх опублікували на ворожих Telegram-каналах.

    Наразі мерія спільно з СБУ та кіберполіцією працює над подоланням наслідків.

    Напередодні стало відомо, що російські хакери здійснили наймасштабнішу кібератаку на інтернет-мережі міськради Львова.

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    Теги: росія окупанти СБУ війна Львів Україна окупація #stoprussia
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    Російські хакери атакували сайт міськради Львова: викрадено файли