Розуміють, що гарматне м'ясо: російські військові здаються в полон підрозділами

Окупанти здаються разом із технікою

Є випадки, коли цілі підрозділи російських військових добровільно здаються у полон. Окупанти зрозуміли: у Росії на них всім байдуже. Про це розповів очільник Міністерств внутрішніх справ Денис Монастирський під час телемарафону.

Міністр зауважив, що окупанти здаються разом з технікою, зокрема з танками.

«Вони вже переходять, здаються під гарантії безпеки, усвідомлюючи, що там їх ніхто не чекає. Їх дійсно пускають, як гарматне м'ясо, їхні командири», – наголосив Монастирський.

Глава МВС також зауважив, що успішні дії нашої розвідки та Сил спеціальних операцій призводять до зменшення кількості керівного складу армії окупантів.

За останніми даними, на сьогодні в Україні офіційно перебуває 562 особи російських військовополонених.

19 березня в Києві відбувся черговий брифінг полонених російських військових. Цього разу про звірства путінської армії розповідали: Руденко Ігор Олексійович, Магомедкірімов Рафік Рамісовіч, Тупілкін Ігор Євгенович, Фоменко Олександр Сергійович, Железняк Олексій Павлович, Мустафаєв Магсад Самондарович.

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