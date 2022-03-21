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    Події в Україні

    Розуміють, що гарматне м'ясо: російські військові здаються в полон підрозділами

    Російські військові здаються Україні під гарантії безпеки - Розуміють, що гарматне м'ясо: російські військові здаються в полон підрозділами
    Російські військові здаються Україні під гарантії безпеки

    Окупанти здаються разом із технікою

    Є випадки, коли цілі підрозділи російських військових добровільно здаються у полон. Окупанти зрозуміли: у Росії на них всім байдуже. Про це розповів очільник Міністерств внутрішніх справ Денис Монастирський під час телемарафону.

    Міністр зауважив, що окупанти здаються разом з технікою, зокрема з танками.

    «Вони вже переходять, здаються під гарантії безпеки, усвідомлюючи, що там їх ніхто не чекає. Їх дійсно пускають, як гарматне м'ясо, їхні командири», – наголосив Монастирський.

    Глава МВС також зауважив, що успішні дії нашої розвідки та Сил спеціальних операцій призводять до зменшення кількості керівного складу армії окупантів.

    За останніми даними, на сьогодні в Україні офіційно перебуває 562 особи російських військовополонених.

    19 березня в Києві відбувся черговий брифінг полонених російських військових. Цього разу про звірства путінської армії розповідали: Руденко Ігор Олексійович, Магомедкірімов Рафік Рамісовіч, Тупілкін Ігор Євгенович, Фоменко Олександр Сергійович, Железняк Олексій Павлович, Мустафаєв Магсад Самондарович.

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    Теги: росія МВС окупанти війна Україна окупація Денис Монастирський #stoprussia
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    Розуміють, що гарматне м'ясо: російські військові здаються в полон підрозділами