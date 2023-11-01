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Розвідка Британії назвала найефективніші безпілотники, які використовує РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Розвідка Британії назвала найефективніші безпілотники, які використовує РФ
Українським захисникам вдається збивати ворожі «Ланцети»
фото ілюстративне

«Ланцети» виробляє авіабудівна компанія Zala Aero Group

Російські загарбники в атаках на Україну використовують малі безпілотні авіаційні системи одностороннього удару «Ланцет». Про це повідомило міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що дрони розроблені для пілотування над територією, «чекаючи, поки ціль буде ідентифіковано, перед тим, як пікірувати до неї і детонувати».

«Ланцети» виробляє авіабудівна компанія Zala Aero Group.

«Zala також виготовляє невеликий безозброєний БПЛА "Орлан-10», який Росія часто розгортає разом із «Ланцетом» для виявлення цілей», – йдеться в повідомленні.

Розвідники зазначають, що Росія розгортає «Ланцети» для атак на пріоритетні цілі, і вони стають все більш помітними. Зокрема «Ланцетами» росіяни атакують артилерію.

Нагадаємо, триває 616-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень. Найбільше ворожих атак було на Куп’янському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один – по пункту управління та два – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили три радіолокаційні станції, два склади боєприпасів, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також вісім артилерійських засобів противника.

Теги: безпілотник британська розвідка війна окупанти

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