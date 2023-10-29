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Як Кремль посилює цензуру напередодні виборів: дані британської розвідки

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Як Кремль посилює цензуру напередодні виборів: дані британської розвідки
Кремль намагається придушити в російському суспільстві негативні погляди на війну проти України
фото: ukrinform.ua

Російська влада наказала університетам уникати відкритого обговорення будь-яких негативних тенденцій в РФ

Кремль посилює цензуру в Росії напередодні президентських виборів у країні. Москва прагне уникнути публічних обговорень війни проти України. Про це повідомило міноборони Британії у соцмережі X.

Міністерство освіти й науки Росії в середині жовтня наказало університетам уникати відкритого обговорення будь-яких «негативних політичних, економічних і соціальних тенденцій» у РФ.

На думку британських розвідників, це черговий крок обмеження інформаційного простору в країні-агресорці. У довгостроковій перспективі це, ймовірно, сприятиме тенденції формування російської політики в «ехокамері», вважають у міноборони Британії.

«Цілком імовірно, що Кремль хоче ще більше придушити негативні погляди на «спеціальну військову операцію» (так у Росії називають війну проти України, – «Главком») напередодні передбачуваної кандидатури президента Володимира Путіна на переобрання в березні 2024 року», - резюмувала розвідка. 

Звіт британської розвідки
Звіт британської розвідки
фото: скриншот

Нагадаємо, за даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), російській диктатор Володимир Путін у листопаді 2023 року планує оголосити свою президентську кампанію, при цьому згадувати про війну в Україні буде мінімально. 

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Теги: росія британська розвідка цензура

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