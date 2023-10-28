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Британська розвідка: Втрати РФ під Авдіївкою сягнули рекордного показника

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Британська розвідка: Втрати РФ під Авдіївкою сягнули рекордного показника
РФ зазнає значних втрат під Авдіївкою
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Під Авдіївкою ворог втратив до восьми своїх бригад

Втрати російських окупаційних військ під Авдіївкою, ймовірно, найбільші за весь 2023 рік. Про це повідомило міноборони Британії у соцмережі X.

Британські розвідники фіксують, що протягом останнього тижня в районі Авдіївки тривають важкі бої. РФ почала наступ на цьому напрямку в середині жовтня.

Зазначається, що окупанти направили до Авдіївки до восьми бригад. Вони зазнали втрат, які, ймовірно, є найбільшими серед російських військ за поточний рік.

Водночас російські військові блогери критикують тактику окупантів. За спостереженнями розвідки Британії, характер російського вторгнення залишається таким же, як і на початку війни.

«Політичні лідери вимагають захоплення більшої території, але військові не можуть здійснити ефективні наступальні дії на оперативному рівні", - йдеться у повідомленні», – йдеться в повідомленні міноборони.

Нагадаємо, триває 612-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень.

На Авдіївському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Степового, Авдіївки, Первомайського Донецької області, де силами оборони відбито 15 атак ворога.

Станом на 28 жовтня російські загарбники втратили приблизно чотири тисячі одиниць особового складу в ході наступу на Авдіївку Донецької області.

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Теги: Авдіївка втрати британська розвідка

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