Британська розвідка: Втрати РФ під Авдіївкою сягнули рекордного показника

Під Авдіївкою ворог втратив до восьми своїх бригад

Втрати російських окупаційних військ під Авдіївкою, ймовірно, найбільші за весь 2023 рік. Про це повідомило міноборони Британії у соцмережі X.

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Британські розвідники фіксують, що протягом останнього тижня в районі Авдіївки тривають важкі бої. РФ почала наступ на цьому напрямку в середині жовтня.

Зазначається, що окупанти направили до Авдіївки до восьми бригад. Вони зазнали втрат, які, ймовірно, є найбільшими серед російських військ за поточний рік.

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Водночас російські військові блогери критикують тактику окупантів. За спостереженнями розвідки Британії, характер російського вторгнення залишається таким же, як і на початку війни.

«Політичні лідери вимагають захоплення більшої території, але військові не можуть здійснити ефективні наступальні дії на оперативному рівні", - йдеться у повідомленні», – йдеться в повідомленні міноборони.

Нагадаємо, триває 612-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень.

На Авдіївському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Степового, Авдіївки, Первомайського Донецької області, де силами оборони відбито 15 атак ворога.

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Станом на 28 жовтня російські загарбники втратили приблизно чотири тисячі одиниць особового складу в ході наступу на Авдіївку Донецької області.