Розвідка показала, як «народний супутник» допомагає знищувати окупантів (фото)

За період використання супутника розвідники зробили 4173 знімки ворожих об’єктів

Фахівці Головного управління розвідки використовують космічний апарат ICEYE для виявлення ворожих цілей і захисту України уже майже два роки. Розвідка із земної орбіти дозволяє отримувати дані як на тимчасово окупованих територіях, так і в інших місцях планети, де перебувають військові сили і засоби РФ. Про це пише пресслужба ГУР

За період використання «народного супутника» та доступу до сузірʼя супутників ICEYE загалом розвідники зробили 4173 знімки ворожих об’єктів, серед них:

370 – аеродроми;

238 – позиції ППО та радіотехнічної розвідки;

153 – нафтобази та склади пального;

147 – склади ракетного, авіаційного озброєння та боєприпасів;

17 – військово-морські бази.

«Також в об’єктиві ICEYE перебувають пункти постійної дислокації ворожих сил, його полігони, військові містечка, центри мобілізаційного розгортання – це дозволяє відстежувати динаміку рухів Росії з особовим складом, розкривати її воєнні наміри з метою їхнього зриву», – йдеться в повідомленні.

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Розвідники використовують космічний апарат ICEYE для виявлення ворожих цілей уже майже два роки фото: Telegram/ГУР

Як кажуть розвідники, супутник дозволяє стежити за об’єктами військово-промислового комплексу агресора та його мережею логістики, куди належить і незаконний міст між Росією та окупованим Кримом. Зокрема, величезна перевага космічного апарата ICEYE – у його здатності чітко бачити скупчення навіть ретельно замаскованих у «зеленці» механізованих підрозділів противника з його технікою.

«Сила «народного супутника» спроможна точно ідентифікувати вид та тип виявлених бойових літаків, кораблів, засобів ППО ворога, а також фіксувати рівень пошкоджень на уражених об’єктах агресора. Близько 38% з усього масиву даних, отриманих завдяки ICEYE, було використано для безпосередньої підготовки вогневого ураження ворога – це мільярди доларів збитків для Росії, і ціна її агресії буде зростати!» – пише ГУР.

ICEYE – фінська компанія-виробник мікросупутників. Благодійний фонд Сергія Притули придбав за близько 600 млн грн один із супутників цієї компанії разом із доступом до бази даних сузір’я супутників терміном один рік). Зазначимо, що розпорядником інформації із супутників ICEYE в Україні є Збройні сили і Головне управління розвідки, яке є розвідувальним органом Міністерства оборони.

Як повідомлялося, воєнна розвідка України почала використовувати «народний супутник» з 24 вересня 2022 року. За п'ять місяців використання ICEYE співробітники Головного управління розвідки Міноборони України провели космічну радіолокаційну розвідку майже 1000 районів розташування підрозділів окупантів.

До слова, наприкінці червня фонд Сергія Притули спільно з блогером Ігорем Лаченковим оголосив про початок збоку коштів на безпілотники «Байрактар». Українці зібрали 600 млн грн. Однак компанія Baykar вирішила надати три безпілотники Bayraktar TB-2 безкоштовно. Таким чином волонтери отримали можливість спрямувати зібрані кошти на купівлю супутника.