Окупанти просунулися в напрямку Часового Яру: аналіз ISW

Російське військове командування передислокує частини

Окупанти нещодавно просунулися на південь від Сіверська, в напрямку Часового Яру та на захід від Авдіївки. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські та українські сили продовжували бої на північ і північний схід від Харкова. 16 червня російські джерела опублікували геолокаційні кадри, на яких нібито видно, як російські сили відбивають українську контратаку в північно-західному Глибокому (на північ від Харкова).

Український військовий підтвердив, що російське військове командування передислокує частини 155-ї окремої морської піхотної бригади (ТОФ) РФ на напрямок Липці, що може свідчити про можливу передислокацію з Донецького напрямку на Харківський.

17 червня російські війська продовжували наступ на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Російський блогер стверджував, що російські війська просунулися на захід від Іванівки та Котлярівки, але ISW не знайшов підтвердження цієї заяви.

Російські сили нещодавно просунулися на південь від Сіверська під час продовження російських наземних атак. Геолокаційні кадри, опубліковані 17 червня, показують, що російські сили нещодавно просунулися на захід від Роздолівки.

Російські сили нещодавно просунулися в напрямку Часового Яру. Геолокаційні кадри, опубліковані 17 червня, показують, що російські сили нещодавно просунулися на південний захід від Кліщіївки та на захід від Калинівки. Окупанти також нещодавно просунулися на захід від Авдіївки.

Повідомляється, що 17 червня російські війська просунулися на захід від Донецька, але підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було. Також російські війська продовжили наземні обстріли в районі кордону Донецько-Запорізької області.

Російські війська продовжили наземні атаки на заході Запорізької області, але підтверджених змін на лінії фронту не було. 16 і 17 червня російські війська продовжували штурм поблизу Роботиного та на північний схід від Роботиного біля Малої Токмачки.

Обмежені бої тривали на лівому березі Херсонської області в районі Кринок 17 червня, але підтверджених змін на лінії фронту не було.