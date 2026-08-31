Розвідка попередила про нову небезпеку російських «Цирконів»

Ракета може самостійно уточнювати напрямок до цілі на завершальному етапі польоту

ГУР розкрило деталі конструкції ракети та особливості її системи наведення перед ударом

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило нові дані про російську балістичну ракету 3М22 «Циркон», якою РФ завдає ударів по Україні. Розвідка розповіла про її характеристики, конструкцію та особливості системи наведення, пише «Главком».

Зокрема, «Циркон» має комбіновану систему наведення. На маршовій ділянці ракета використовує інерціальну систему, а на фінальній – активну радіолокаційну головку самонаведення. Це дозволяє ракеті самостійно уточнювати напрямок до цілі на завершальному етапі польоту.

Ракета спочатку створювалася як протикорабельна – для застосування з російських кораблів і підводних човнів. Однак через проблеми РФ із використанням Чорноморського флоту росіяни адаптували «Циркон» для запуску із берегових ракетних комплексів «Бастион-М».

За даними ГУР, заявлена Росією швидкість «Циркона» у 9 Махів не відповідає фактичним показникам. Зафіксований максимум польоту ракети становить близько 6,8 Маха, причому такої швидкості вона не підтримує протягом усього маршруту.

Українська розвідка також встановила, що у виробництві «Цирконів» задіяні понад 70 російських підприємств. Крім того, ракета містить іноземні компоненти та обладнання, які досі використовуються російським оборонно-промисловим комплексом.

ГУР оприлюднило інтерактивну 3D-модель ракети, інформацію про її складові, виробників та іноземне обладнання, залучене до виробництва. Дані опубліковані в межах проєкту War&Sanctions.

Модель російської балістичної ракети 3М22 «Циркон» фото: ГУР

Нові дані розвідки дають змогу детальніше оцінити можливості російської ракети та її слабкі місця. Водночас «Циркон» залишається одним із типів далекобійного ракетного озброєння, яке Росія використовує для ударів по українських містах.