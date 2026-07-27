Путін випадково проговорився про головний недолік ракети Циркон

Заява диктатора фактично обнулила всі роки російської пропаганди

Російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі з військовослужбовцями Військово-морського флоту в Санкт-Петербурзі публічно визнав недоліки гіперзвукової ракети «Циркон», яку пропаганда РФ тривалий час описувала як «унікальну» та «аналогівнєтную» зброю. Як пише «Главком», відповідна заява прозвучала 26 липня після заходів з нагоди Дня ВМФ Росії і її поширили російські пропагандистські ресурси, зокрема видання «Известия».

Так, під час розмови з військовими Путін зазначив, що російська гіперзвукова ракета «Циркон» продовжує вдосконалюватися, а останні її застосування нібито свідчать про підвищення точності.

«Останнє застосування показує, що він ("Циркон" – ред.) стає все більш і більш точним. Це гіперзвукова ракета», – сказав Путін.

Фактично ця заява стала публічним підтвердженням того, що протикорабельна ракета не відповідає раніше оголошеним характеристикам і роботи над удосконаленням комплексу ще не завершені. При цьому Путін наголосив, що лише небагато держав світу мають озброєння такого класу, а Росія продовжить його розвиток і модернізацію.

Окрім цього, у своїй промові очільник Кремля торкнувся питань стратегічного стримування:

назвав військово-морський флот РФ важливою складовою ядерної тріади;

згадав про атомні підводні човни з міжконтинентальними балістичними ракетами, які, за його твердженням, мають стримувати потенційних противників.

Що відомо про ракету «Циркон»

«Циркон» (3М22) – це російська ракета, яку Москва позиціонує як гіперзвукову із прямоточним повітряно-реактивним двигуном (scramjet). Водночас після дослідження уламків і траєкторії польоту низка фахівців дійшла висновку, що на завершальному етапі вона рухається значно ближче до квазібалістичної траєкторії, ніж до класичного маневреного гіперзвукового польоту. Це означає, що її можливості ухилятися від засобів протиповітряної оборони можуть бути меншими, ніж стверджує російська пропаганда.

А ще в Кремлі стверджують, що вона здатна розвивати швидкість до 8–9 Махів (понад 10–11 тис. км/год). Однак українські військові та незалежні аналітики вважають, що такі показники досягаються лише на окремих ділянках польоту на великій висоті. А от під час наближення до цілі ракета суттєво сповільнюється – приблизно до 4,5 Маха, що збільшує можливості її перехоплення сучасними системами ППО.

Крім того, офіційно Росія заявляє про дальність ракети понад 1000 кілометрів. Проте військові експерти ставляться до цієї цифри обережно. За оцінками аналітиків, реальна дальність залежить від профілю польоту, маси бойової частини та висоти запуску. Деякі західні дослідники оцінюють практичну дальність у 500–800 кілометрів, хоча остаточно підтвердити це поки неможливо.

Перші підтверджені випадки застосування «Циркона» в Україні були зафіксовані наприкінці 2023 року. Якщо у 2024 році таких запусків було небагато, то у 2026 році Росія почала використовувати ці ракети значно частіше. За даними, наведеними в дослідженні «Української правди» з посиланням на українських військових та незалежних аналітиків, із 46 запущених «Цирконів» близько 41% були перехоплені українською протиповітряною обороною. Це свідчить, що ракета є складною ціллю, але не є невразливою для сучасних систем ППО.

Загалом незалежні експерти сходяться на тому, що «Циркон» справді є одним із найсучасніших російських ракетних комплексів і становить серйозну загрозу через високу швидкість та малий час підльоту. Водночас реальний бойовий досвід показує, що його характеристики не повністю відповідають заявам російської влади: можливості ракети щодо дальності, маневреності та точності залишаються предметом дискусій, а її перехоплення українською ППО доводить, що вона не є «непереможною» зброєю.

Нагадаємо, за перші 19 днів липня Росія випустила по Україні 20 ракет «Циркон», що становить близько двох третин від запланованого річного виробництва цього озброєння. За даними аналітиків, окупанти також використали більше балістичних ракет, ніж здатні виготовити за місяць.